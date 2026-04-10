Η Ντενίζ βρήκε τον τρόπο κι έφτασε τον Ταβάρες! (pic)

Η Ντενίζ Ακσόι κλήθηκε μετά το ματς της Φενέρμπαχτσε να πάρει συνέντευξη από τον Έντι Ταβάρες και βρήκε το κόλπο να τον φτάσει.

Στο καθιερωμένο flash interview μετά το ματς της Φενέρμπαχτσε με τη Ρεάλ, η Τουρκάλα δημοσιογράφος έπρεπε να μιλήσει με τον Ταβάρες.

Φυσικά η απόσταση που τους χωρίζει σε εκατοστά είναι μεγάλη, όμως η Ντενίζ βρήκε το κόλπο και σχεδόν έφτασε τον θηριώδη σέντερ των Μαδριλένων.

Πως; Κατά τη διάρκεια του flash interview ανέβηκε πάνω σε ένα κουτί για να φτάσει τον Ταβάρες και να μην φαίνεται η διαφορά ύψους.