Η Ντενίζ βρήκε τον τρόπο κι έφτασε τον Ταβάρες! (pic)

Στο καθιερωμένο flash interview μετά το ματς της Φενέρμπαχτσε με τη Ρεάλ, η Τουρκάλα δημοσιογράφος έπρεπε να μιλήσει με τον Ταβάρες.
Φυσικά η απόσταση που τους χωρίζει σε εκατοστά είναι μεγάλη, όμως η Ντενίζ βρήκε το κόλπο και σχεδόν έφτασε τον θηριώδη σέντερ των Μαδριλένων.
Πως; Κατά τη διάρκεια του flash interview ανέβηκε πάνω σε ένα κουτί για να φτάσει τον Ταβάρες και να μην φαίνεται η διαφορά ύψους.
EuroLeague reporter Deniz Aksoy had us guessing her height 😂 pic.twitter.com/B8JwerxLeF— BasketNews (@BasketNews_com) April 9, 2026