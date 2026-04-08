«Το Κεντάκι... χτυπάει την πόρτα του Αβδάλα»

Σύμφωνα με Αμερικανικά δημοσιεύματα το Κεντάκι... χτυπάει την πόρτα του Νεοκλή Αβδάλα που βρίσκεται στο στόχαστρο πολλών κολεγίων, με τον Έλληνα άσο να εξετάζει τις επιλογές του.

Ο Νεοκλής Αβδάλας έχει επιστρέψει από τις ΗΠΑ και συνεχίζει την δουλειά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Έλληνα άσο να πραγματοποιεί ατομικές προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Θοδωρή Παπαλουκά.

Ο 20χρονος ταλαντούχος γκαρντ να θυμίσουμε πως έχει μπει στο transfer portal, ψάχνοντας νέο κολλέγιο στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, δίχως να λέει όχι στο ΝΒΑ

Το νέο μεγάλο αστέρι του ελληνικού μπάσκετ αναζητά καλύτερο κολέγιο από το Βιρτζίνια Τεκ που θα μπορεί να φτάσει ψηλά στο NCAA και σύμφωνα με Αμερικανικά δημοσιεύματα το Κεντάκι... χτυπάει την πόρτα του Νεοκλή.

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε στην Magic Euroleague το κολέγιο του Μίσιγκαν εξετάζει την περίπτωση του Αβδάλα, ενώ όπως γράφει το εν λόγω δημοσίευμα το Κεντάκι αναμένεται να πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη με τον 20χρονο άσο τις επόμενες μέρες.