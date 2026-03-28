Προπονήσεις με τον Παπαλουκά ξεκίνησε ο Αβδάλας!

Το νέο μεγάλο αστέρι του ελληνικού μπάσκετ είναι και πάλι στην Ελλάδα και δεν χάνει χρόνο για σκληρή δουλειά!

Ο Νεοκλής Αβδάλας ολοκλήρωσε πριν από μερικές μέρες τις υποχρεώσεις του με το Βιρτζίνια Τεκ και όπως αναφέρθηκε χθες ήδη ψάχνει για νέο κολέγιο, χωρίς, όμως, να αποκλείει το ενδεχόμενο της διαδικασίας ντραφτ και ΝΒΑ από φέτος.

O 20άχρονος γκαρντ βρίσκεται στην Αθήνα πλέον και μάλιστα παρακολούθησε από κοντά χθες τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μονακό. Παράλληλα, όμως, δεν χάνει χρόνο και ρίχνει σκληρή δουλειά καθημερινώς.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε ατομικές προπονήσεις με τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, Θοδωρή Παπαλουκά, στο «Eurohoops Dome».

Ο Παπαλουκάς υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους πλέι-μέικερ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και σίγουρα έχει να δώσει πολλά πράγματα στον Αβδάλα.