Οι Τίμπεργουλβς «κλείδωσαν» την παρουσία τους στα playoffs

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έκαναν άνετο πέρασμα από την έδρα των Ιντιάνα Πέισερς (124-104), κλειδώνοντας την παρουσία τους στα playoffs της δυτικής περιφέρειας.

Οι «Λύκοι» κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης απέναντι στους Πέισερς και έφτασαν με άνεση στο νικηφόρο αποτέλεσμα που τους φέρνει για ακόμη μια σεζόν στα playoffs της Δύσης.

Οι Τίμπεργουλβς με αυτό το αποτέλεσμα βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 47-32 και με τρεις αγώνες να απομένουν για το φινάλε της regular season μπορούν να βρεθούν στην 6η ή την 5η θέση.

Ο Μπόουνς Χάιλαντ ξεχώρισε για τους νικητές έχοντας 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ για τους Πέισερς «διασώθηκε» ο Ίθαν Τόμπσον με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης