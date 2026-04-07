Τσόβιτς: «Μετά την αποχώρηση του Ιβάνοβιτς ήθελα να φέρω τον Σπανούλη στον Ερυθρό Αστέρα»

O Νεμπόϊσα Τσόβιτς αποκάλυψε πως ήθελε να υπογράψει τον Βασίλη Σπανούλη όταν ήταν στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά ο Έλληνας προπονητής θεωρούσε πως ήταν νωρίς για να πάει σε ομάδα της Euroleague.

Ο πρόεδρος της σερβικής Ομοσπονδίας, Νεμπόϊσα Τσόβιτς, μίλησε για την θητεία του ως πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα. Μιλώντας στο «Ozbiljno Neozbiljni» podcast, ρωτήθηκε για τον προπονητή που ήθελε να υπογράψει στην ομάδα αλλά δεν τα κατάφερε.

Αφού ανέφερε πως μπόρεσε να πραγματοποιήσει σχεδόν όλες τις κινήσεις που ήθελε, αποκάλυψε τα δύο ονόματα που δεν μπόρεσε να υπογράψει.

«Μετά την αποχώρηση του Ιβάνοβιτς, ήθελα να φέρω τον Βασίλη Σπανούλη. Ήταν δική μου ιδέα, μιλήσαμε, αλλά μου είπε πως ήταν νωρίς για εκείνον να προπονήσει στην Euroleague» ανέφερε.

Και συνέχισε: «Επίσης στο παρελθόν, ήμασταν κοντά στον Αντρέα Τρινκιέρι, είχαμε συμφωνήσει σχεδόν σε όλα, αλλά αποφάσισε να κυνηγήσει δουλειά βοηθού στο ΝΒΑ. Δεν πέρασε πολύς καιρός και υπέγραψε στην Παρτιζάν. Είναι συναισθηματικός προπονητής και μίλησε με υπέροχα λόγια για αυτόν τον σύλλογο. Μιλήσαμε μετά αλλά δεν υπήρχε τρόπος να έρθει μετά την θητεία του στην Παρτιζάν».