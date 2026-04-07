Ζάρας: «Θείο δώρο η κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου στο τέλος της καριέρας μου» (vid)

Την ετοιμότητα όλων στον ΠΑΟΚ για τον καθοριστικό ημιτελικό της Τετάρτης απέναντι στη Μούρθια (8/4, 21:30) τόνισε ο Θοδωρής Ζάρας, ο οποίος θέλει να κατακτήσει με την ομάδα αυτόν τον ευρωπαϊκό τίτλο.

Μιλώντας για το παιχνίδι και το πως σκέφτονται στον ΠΑΟΚ, ο έμπειρος γκαρντ και αρχηγός του Δικεφάλου ανέφερε:

«Είμαστε έτοιμοι! Τους έχουμε αντιμετωπίσει ήδη μία φορά στο γήπεδό μας. Ξέρουμε τις δυνατότητες της Μούρθια, μία πολύ σκληρή ομάδα που αν πιάσει τον ρυθμό της μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη, ειδικά μέσα στην έδρα της. Πιστεύω ότι έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, είναι ένα ματς που κρίνει συμμετοχή σε τελικό ευρωπαϊκού Κυπέλλου, οπότε είμαστε 100% έτοιμοι για να δώσουμε τα πάντα για την πρόκριση.

Θα παίξουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι, όμως και με το -5 θα είμαστε ευχαριστημένοι γιατί μας δίνει την πρόκριση στον τελικό. Στον τελευταίο καιρό της καριέρας μου θα είναι ένα θείο δώρο η πρόκριση στους τελικούς και η κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου, αλλά αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι ο αυριανός αγώνας».