Οι προσωπικές φιλίες του Λιόλιου στο κάδρο της διαιτησίας

Η παρουσία του Μαυραγάνη σε συνάντηση κορυφής για την ελληνική διαιτησία στο μπάσκετ, το επιστέγασμα του ποιοι κάνουν κουμάντο στο άθλημα, με ποιο τρόπο κρίνονται τόσο σοβαρά θέματα και που έχει αφεθεί να φτάσει η κατάσταση.

Ήταν το 2022. Τέσσερα χρόνια πριν. Τότε ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε ρωτηθεί για τη σχέση του με τον Μαυραγάνη. Τι είχε απαντήσει; «Είναι φίλος μου. Οι προσωπικές μου φιλίες δεν μπαίνουν στο κάδρο πουθενά».

Οι προσωπικές φιλίες του Βαγγέλη, προφανώς και δεν μπαίνουν σε κάδρο. Ουδείς ασχολείται αν βγουν για παϊδάκια, για κάνα ποτάκι, αν ο ένας φιλοξενήσει τον άλλον στο εξοχικό του. Εκεί που μπαίνουν στο κάδρο πολλά, είναι όταν μιλάμε για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Και θέματα τα οποία δεν αφορούν το εξοχικό ή μια επίσκεψη σε ταβέρνα, αλλά το μπάσκετ.

Υπήρξε μια συνάντηση για τη διαιτησία στο ελληνικό μπάσκετ. Παρότι η ΕΟΚ έχει… ορδές «επικοινωνιολόγων», κανείς δεν ενημέρωσε για κάτι τόσο σοβαρό. Γιατί άραγε; Είχαν κάτι να κρύψουν;

Συναντήθηκαν ο Λιόλιος, ο Κουκουλεκίδης, ο Κορομηλάς. ΕΟΚ/ΚΕΔ σε παράταξη. Εκεί και ο… φίλος. Ο Μαυραγάνης. Πέρασε και είπαν να μην φανούν ανάγωγοι και τον φιλοξένησαν; Είδε φως και μπήκε; Ή μήπως κάνει κουμάντο στις σκιές για το μπάσκετ, καθορίζοντας τις τύχες του χωρίς να έχει τον παραμικρό θεσμικό ρόλο; Το τελευταίο το λένε οι… κακές γλώσσες.

Σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό μπάσκετ έχει τον δικό του Θωμά και Γιαννάκη στη συσκευασία του ενός. Με τον τίτλο του «φίλου» του προέδρου, συμμετέχει ανοιχτά σε σοβαρές συναντήσεις που αφορούν τη διαιτησία. Σε μια εποχή όπου ρέφερι μοιράζει… μπουκέτα επειδή μπορεί, σφυρίχτρες καθορίζουν ακόμη και σχολικά πρωταθλήματα.

Αντί να είναι στο φως μια τέτοια συνάντηση κορυφής, να μάθει ο κόσμος τι αποφασίστηκε για να λυθούν τα τεράστια προβλήματα, αυτοί λειτουργούν στις σκιές με ανθρώπους που έχουν σκιώδη ρόλο.

Κι εσύ φίλαθλε που σε περνάνε κανονικά για μ@........@, πρέπει να ακούς πως ο Λιόλιος δεν αγγίζεται γιατί είναι θεσμός, ενώ η σχέση με τον Μαυραγάνη δεν μπαίνει σε κάδρο γιατί είναι φιλική.