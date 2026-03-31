Στηρίζει Γουόκαπ ο Στέφανος Κασσελάκης!

Με τοποθέτηση του μέσω των social media ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες - Προοδευτικό κέντρο, πήρε θέση για την αίτηση ανάκλησης του ελληνικού διαβατηρίου του Τόμας Γουόκαπ, που ζήτησε ο Παναθηναϊκός.

Την δική του οπτική κατέθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης για το θέμα της ανάκλησης του ελληνικού διαβατηρίου του Τόμας Γουόκαπ, που ζήτησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες - Προοδευτικό κέντρο τάχθηκε υπέρ του Τεξανού γκαρντ του Ολυμπιακού και την διατήρηση της ελληνικής του ιθαγένειας, τονίζοντας ότι "πρόκειται για έναν αθλητή που είναι ενεργός και μπορεί να συμβάλει περαιτέρω σε υψηλές διακρίσεις της Εθνικής Ομάδας τα επόμενα χρόνια".

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Στέφανου Κασσελάκη έχει ως εξής: