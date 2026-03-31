Ράις: «Η νοημοσύνη είναι ικανότητα, δεν φτάνει το ταλέντο στο μπάσκετ»

Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Οι παίκτες μπορούν να κάνουν περισσότερα με τη μπάλα στα χέρια τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιο ταλαντούχοι ή ικανοί.
Η νοημοσύνη στο παιχνίδι είναι ικανότητα. Το να παίζεις σκληρά είναι ικανότητα. Η συναισθηματική αυτορρύθμιση είναι ικανότητα.
Το ταλέντο από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα».
"Players can do more with the ball in their hands but that doesn’t make you more skilled or talented. IQ is a skill. Playing hard is a skill. Emotional regulation is a skill. Talent means nothing."— Basketball Sphere (@BSphere_) March 31, 2026
Former player of Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Barcelona, Tyrese Rice… pic.twitter.com/trBcirR8bj