Ράις: «Η νοημοσύνη είναι ικανότητα, δεν φτάνει το ταλέντο στο μπάσκετ»

Ο Ταϊρίς Ράις σε ανάρτησή του έκανε μία σύγκριση ανάμεσα στο τωρινό μπάσκετ και τα δεδομένα που υπήρχαν στο παρελθόν και στάθηκε στη νοημοσύνη.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Οι παίκτες μπορούν να κάνουν περισσότερα με τη μπάλα στα χέρια τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιο ταλαντούχοι ή ικανοί.

Η νοημοσύνη στο παιχνίδι είναι ικανότητα. Το να παίζεις σκληρά είναι ικανότητα. Η συναισθηματική αυτορρύθμιση είναι ικανότητα.

Το ταλέντο από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα».