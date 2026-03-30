Άρης Betsson: Ο Νουά «πετάει», ο Αντετοκούνμπο… κόβει και ράβει

Μπορεί ο Αμίν Νουά να έχει συγκεντρώσει πάνω του τα περισσότερα βλέμματα χάρη στις εντυπωσιακές εμφανίσεις και τον ηγετικό του ρόλο, ωστόσο σημαντική συμβολή στο σερί των επτά νικών του Άρη Betsson στο πρωτάθλημα έχει και ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο Γάλλος φόργουορντ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, με αποκορύφωμα την τελευταία του εμφάνιση απέναντι στον Κολοσσό με τους 31 πόντους. Μετράει πλέον 16 συνεχόμενα παιχνίδια με διψήφιο αριθμό πόντων (συμπεριλαμβανομένων και των δύο αγώνων με την εθνική του ομάδα στο «παράθυρο» του Φεβρουαρίου), ενώ στα τρία τελευταία ματς με τον Άρη έχει κατά μέσο όρο 25 πόντους και 7 ριμπάουντ. Συνολικά στο πρωτάθλημα καταγράφει 18,8 πόντους και 6,8 ριμπάουντ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ηγέτης της ομάδας.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία του Κώστα Αντετοκούνμπο έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα της ομάδας στη ρακέτα. Με περισσότερο χρόνο συμμετοχής και μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με την περίοδο του στο ξεκίνημα της σεζόν με τον Ολυμπιακό, ο Έλληνας διεθνής σέντερ αξιοποιεί τις ευκαιρίες και δείχνει τις δυνατότητές του, ενισχύοντας αισθητά το παιχνίδι των κιτρινόμαυρων κοντά στο καλάθι. Έχει φέρει αμυντική ισορροπία στην ομάδα και ιδιαίτερα μέσα στο «ζωγραφιστό», έναν τομέα που αποτελούσε αδυναμία από την αρχή της σεζόν.

Στα πέντε παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στην GBL από τα τέλη Ιανουαρίου, αριθμεί κατά μέσο όρο 8,6 πόντους με 83% ευστοχία στα δίποντα (15/18), 5,2 ριμπάουντ, 4 μπλοκ, 1,6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα η παρουσία του στην άμυνα, με τα 4 κοψίματα ανά αγώνα να τον καθιστούν βασικό σημείο αναφοράς στη ρακέτα, επηρεάζοντας εμφανώς τις επιθέσεις των αντιπάλων.

Μάλιστα, για την αγωνιστική άνοδο του παίκτη, μίλησε στη Ρόδο και ο προπονητής του, Ιγκόρ Μίλιτσιτς, τονίζοντας: «Η αλήθεια είναι ότι ο Κώστας παίζει υπέροχο μπάσκετ. Κάνει ακριβώς αυτά που του ζητάμε και αυτά που χρειάζεται η ομάδα. Έχει ταιριάξει πολύ καλά με την ομάδα. Βγάζει την επιθετική άμυνα απέναντι στους γκαρντ και αποτελεί ένα καλό εργαλείο για αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Η άμυνα της ομάδας έχει βελτιωθεί και χάρη στον Κώστα».