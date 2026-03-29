Η Μπανταλόνα κέρδισε την Γκραν Κανάρια με 92-84 και ετοιμάζεται για τα προημιτελικά του BCL με την ΑΕΚ.

Η Μπανταλόνα κοντραρίστηκε με την Γκραν Κανάρια για την 24η αγωνιστική της ACB και πανήγυρισε τη νίκη με 92-84. Έτσι, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 16-8, με τους ηττημένους να πέφτουν στο 7-17.

Ο Χαντ έκανε μεγάλη εμφάνιση με 23 πόντους και 1 ασίστ, ενώ ο Ρούμπιο προσέθεσε 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Κομβικός ήταν και ο Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τώρα, η Μπανταλόνα στρέφει την προσοχή της στην ΑΕΚ και στις αναμετρήσεις για τα προημιτελικά του Basketball Champions League.