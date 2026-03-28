Παπαδάκης: «Να ακολουθήσουμε το πλάνο μας με την ΑΕΚ»

Ο Κώστας Παπαδάκης μίλησε για την επικείμενη αναμέτρηση του Περιστερίου Betsson με την ΑΕΚ (28/3, 18:15) και τόνισε πως η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πρέπει να μείνει πιστή στο πλάνο της.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Έλληνας γκαρντ:

Με την ΑΕΚ θα αναμετρηθεί το Σάββατο (28/3, 18:15, ΕΡΤ2) το Περιστέρι Betsson στη SUNEL Arena, για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου ξέρουν πως έχουν δύσκολη αποστολή απέναντι σ’ έναν ποιοτικό αντίπαλο, αλλά θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό.

«Παίζουμε ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αυτό το αποδεικνύει και η θέση της στη βαθμολογία, στην Stoiximan GBL, αλλά και το ότι έχει περάσει ως πρώτη στα προημιτελικά του Basketball Champions League. Το έργο μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς έχει πάρα πολύ καλούς έμπειρους παίκτες Έλληνες και ξένους» δήλωσε ο Κώστας Παπαδάκης για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Και ο γκαρντ του Περιστερίου Betsson, συμπλήρωσε: Από κει και πέρα όμως, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το παιχνίδι μας, να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να κάνουμε ένα καλό ματς, με έμφαση σε αυτά τα σημεία που μας έχει επισημάνει ο προπονητής μας. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Εμείς πάμε σε κάθε παιχνίδι για τη νίκη και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και απέναντι στην ΑΕΚ».