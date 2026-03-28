Η Μπαρτσελόνα πήρε την νίκη στην παράταση (92-88) απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και παρέμεινε ζωντανή στην μάχη για την εξάδα.

Η Μπαρτσελόνα (20-14) πήρε το θρίλερ απέναντι στον Αστέρα (19-15). Το ματς ήταν πολύ κλειστό σε όλο το 40', με τις ομάδες να κάνουν μικρά ξεσπάσματα αλλά κανένας από τους δυο δεν μπορούσε να κρατήσει την διαφορά και στο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν στο καλάθι. Στο δεύτερο μέρος η Μπάρτσα ήταν πιο συγκεντρωμένη και κατάφερε να ξεφύγει μέχρι το +8, ο Αστέρας βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και επέστρεψε. Στο τέλος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και το παιχνίδι πήγε στην παράταση.

Στο έξτρα 5΄, η Μπαρτσελόνα με μεγάλα καλάθια των Κλάιμπερν και Σατοράνσκι πήραν διαφορά +6, ο Αστέρας επέστρεψε και αστόχησε σε σουτ ισοφάρισης ο Νουόρα. Στο τέλος ο ψύχραιμος Σενγκέλια έδωσε τέλος (92-88) στο ματς με 2/2 βολές.

Πρωταγωνιστές για την Μπαρτσελόνα ήταν οι Ουίλ Κλάιμπερν (18π. 2ασ.) και Τόμας Σατοράσνκι (12π. 6ασ.). Για τον Αστέρα ξεχώρισαν οι Τζόρνταν Νουόρα (26π. 9ρ.) και Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ (13π. 7ασ.).

Την επόμενη αγωνιστική η Μπάρτσα θα αντιμετωπίσει την Ζάλγκιρις στο Κάουνας (02/04, 20:00). Ο Αστέρας θα υποδεχθεί την Παρτίζαν στο ντέρμπι του Βελιγραδίου (02.04/ 21:00).

Από ένα δεκάλεπτο είχαν οι δυο ομάδες, ισχνό προβάδισμα για την Μπαρτσελόνα στο ημίχρονο

Το παιχνίδι ξεκίνησε σαν μια μονομαχία που κανείς δεν ήθελε να επιτεθεί πρώτος, και στα μέσα της περιόδου το σκορ ήταν στο 8-8. Από την μία Πάντερ (4π.) και Βέσελι (4.) είχαν όλους τους πόντους των μπλαουγκράνα, και από την άλλη ο Μπολομπόι είχε 6 πόντους και ο Μονέκε δύο. Ο Νουόρα με τρίποντο έσπασε την μονοτονία και στην συνέχεια ο Ριβέρο με καλάθι από κοντά, δίνοντας στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου προβάδισμα με 8-13 στο 7’. Η μεγαλύτερη διαφορά της βραδιάς ήταν το +7 (10-17) για τους φιλοξενούμενους με νέο καλάθι του Ριβέρο (6π. 3/3διπ.). Οι γηπεδούχοι απάντησαν με επιμέρους 10-2 και πέρασαν μπροστά (18-17) με τρίποντο του Μπριθουέλα.

Με τρίποντο του Μάρκος μετά από επιθετικό ριμπάουντ, η Μπάρτσα πήρε εκ νέου το προβάδισμα με 21-20. Οι εναλλαγές του σκορ επέστρεψαν στην δεύτερη περίοδο. Ο Αστέρας προσπέρασε με 23-25, οι γηπεδούχοι απάντησαν και έφυγαν στο +2 (27-25), οι φιλοξενούμενοι τον Νουόρα έκαναν το 27-28 και ο Πάντερ με τρίποντο το 30-28, στα μέσα του δεκαλέπτου, σε ένα τρίλεπτο όπου το παιχνίδι πήγαινε σε αυτόν τον ρυθμό. Η Μπαρτσελόνα έκανε ένα μικρό ξέσπασμα και πήρε το μεγαλύτερο προβάδισμά της (35-28) με εμφατικό κάρφωμα του Κλάιμπερν. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ πήρε διαφορά +8 (40-32),όμως οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν «ψυχή» και επέστρεψαν πλησίασαν στο καλάθι (42-40).

Κλειστό το δεύτερο ημίχρονο με εναλλαγές στο σκορ, η Μπαρτσελόνα κρατούσε την νίκη στα χέρια της όμως λάθη, αστοχία στις βολές και... Μπάτλερ έστειλαν το ματς στη παράταση

Στο ίδιο τέμπο συνεχίστηκε το ματς και στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Μετά από 4’ παιχνιδιού, οι δυο ομάδες ήταν ισόπαλες 45-45. Oι γηπεδούχοι βρήκαν ένα καλό διάστημα και με πρωταγωνιστή τον Κλάιμπερν ο οποίος πέτυχε 8 πόντους στην σειρά, πήραν αέρα +7 (55-48) στο 26’, με 10-0 σερί. Ο Αστέρας έδειξε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί τόσο εύκολα, και πρώτα με τον Νουόρα και στην συνέχεια με τον ΜακΙντάιρ, μείωσε σε 57-56. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ όμως, βρήκε και αυτή άμεση απάντηση, και έφυγε ξανά στους 7 (63-56 με τον Μπριθουέλα.

Με καλάθι του Πάντερ ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος, στέλνοντας την Μπαρτσελόνα στο +8 (66-58). Οι γηπεδούχοι είχαν σφίξει την άμυνά τους και οδήγησαν τους Σέρβους σε εύκολα λάθη. Μετά από τρία λεπτά χωρίς καλάθι, την λύση στον Αστέρα έδωσε ο Νουόρα για το 66-60. Τα καλάθια ήταν δυσεύρετα σε αυτό το δεκάλεπτο, ωστόσο οι Ισπανοί ήλεγχαν το παιχνίδι καθώς 4΄πριν το τέλος ήταν μπροστά με 68-63 και δική τους κατοχή. Ο Νουόρα «πάγωσε» το Palau με τρίποντο από την γωνία (68-66), όμως οι γηπεδούχοι με σερί 4-0 επανάφεραν την τάξη, παίρνοντας ένα προβάδισμα +6 (72-66). Ο Σατοράνσκι με 2/2 βολές έκανε το 74-68, ο ΜακΙντάιρ απάντησε άμεσα για το 74-70. Ο Σενγκέλια με 1/2 βολές έδωσε αέρα +5 στην ομάδα του (75-70), όμως ο Μπάτλερ κέρδισε φάουλ πάνω στο τρίποντο και με 3/3 έκανε το 75-73 στα 12,1". Ο Νουόρα έστειλε τον Πάρα στις βολές, δεύτερος δεν ήταν ψύχραιμος (0/2) και ο Μπάτλερ ισοφάρισε σε 75-75 στα 4,8". Ο Κλάιμπερν αστόχησε σε σουτ νίκης και το παιχνίδι οδηγήθηκε στη παράταση.

Ο Σατοράσνσκι έδωσε ώθηση, ο Νουόρα αστόχησε σε σουτ ισοφάρισης και ο Κλάιμπερν το «τελείωσε»

Με τρία τρίποντα ξεκίνησε το έξτρα 5'. Ο Κλάιμπερν έκανε το 78-75 και ο Νουόρα απάντησε άμεσα με τον ίδιο τρόπο για το 78-78, και στην συνέχεια ο Σατοράνσκι έκανε το 81-78. Ο Τσέχος με ένα ακόμη μεγάλο καλάθι έδωσε στην ομάδα του προβάδισμα με 85-80, 2' πριν από το τέλος της παράτασης. Οι γηπεδούχοι ήταν πιο ψύχραιμοι, καλύτεροι αμυντικά και ο Κλάιμπερν μετά από κλέψιμο, πήρε φάουλ, οδηγήθηκε στις βολές και με 1/2 έκανε το 86-80. Οι Σέρβοι έκαναν ένα 4-0 και μείωσαν σε 86-84. Ο Κλάιμπερν πήγε ξανά στην γραμμή και είχε εκ νέου 1/2. Με το σκορ στο 89-86, ο Νουόρα αστόχησε σε σουτ ισοφάρισης, ο Σενγκέλια πήρε το ριμπάουντ και το φάουλ, έκανε την δουλειά με 2/2 βολές και έδωσε προβάδισμα νίκης/ Το ματς το «κλείδωσε» ο Κλάιμπερν με μία βολή στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 42-40, 64-58, 75-75, 92-88

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