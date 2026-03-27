Μακάμπι Τελ Αβίβ: Επιστρέφει σε 2-3 εβδομάδες ο Λούντμπεργκ

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως ο Ίφε Λούντμπεργκ αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ σε δυο με τρεις εβδομάδες, μετά τον τραυματισμό του στον αχίλλειο.

Ο Ίφε Λούντμπεργκ ο οποίος αναρρώνει από τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα, συνεχίζει την αποκατάστασή του όπως έχει προγραμματιστεί, με την Μακάμπι να ανακοινώνει το χρονικό της επιστροφής στην αγωνιστική δράση.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του «λαού», ο Δανός αναμένεται να πατήσει ξανά παρκέ σε δυο με τρεις εβδομάδες. Ο Λούντμπεργκ έχει ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις χειρισμού της μπάλας, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει το τραυματισμένο του πόδι.

Την τρέχουσα σεζόν, ο Δανός σταρ έχει αγωνιστεί σε 16 αγώνες με τη Μακάμπι, έχοντας κατά μέσο όρο 11 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ.