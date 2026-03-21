Ο Αθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στον Παναθλητικό, αλλά κατάφερε να κερδίσει (79-73), να κάνει το 4-0 στην σειρά και να περάσει στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Ο Παναθλητικός το πάλεψε απέναντι στον Αθηναϊκό, αλλά στο τέλος «λύγισε». Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν με 79-73, έκαναν το 4-0 στην σειρά και έτσι πήραν την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος. Τώρα, περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (προηγείται 3-0 το «τριφύλλι»).

Για τον Αθηναϊκό η Παρκς είχε 13 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμπ και 1 μπλοκ, με την Πρινς να προσθέτει 15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Από την άλλη, η Κάρτερ μέτρησε 21 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ και η Άνταμς ολοκλήρωσε το ματς με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-47, 56-65, 73-79

Τα στατιστικά του αγώνα.