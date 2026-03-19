Πρόβλημα στον άσο ο Άρης Betsson με Τζόουνς και Πουλιανίτη

Μπράις Τζόουνς και Στέλιος Πουλιανίτης απέχουν από τις προπονήσεις του Άρη Betsson, καθώς αμφότεροι ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ έχασε δύο προπονήσεις την προηγούμενη εβδομάδα λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο (τράβηγμα), ενώ δεν έχει καταφέρει να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα μέχρι σήμερα, δημιουργώντας προβληματισμό στον Ιγκόρ Μίλιτσιτς για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Καρδίτσα (21/3, 16:30).

Ωστόσο, ο Κροάτης τεχνικός του Άρη έχει ακόμα ένα πρόβλημα στη θέση του πόιντ γκαρντ, το οποίο ακούει στο όνομα του Στέλιου Πουλιανίτη. Ο Έλληνας πλέιμεϊκερ υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο την περασμένη εβδομάδα και η κατάστασή του εκτιμάται καθημερινά ενόψει του σαββατιάτικου αγώνα, όμως ούτε αυτός έχει μπει έως τώρα στις προπονήσεις.

Η απουσία του Πουλιανίτη θεωρείται πλέον δεδομένη, ενώ αύριο θα προσπαθήσει ο Τζόουνς να δοκιμάσει να μπει σε μέρος της προπόνησης. Έτσι, ο Άρης αντιμετωπίζει πρόβλημα στη θέση του πλέιμεϊκερ, καθώς αν δεν αγωνιστούν και οι δύο, τότε θα μείνει μοναδικός άσος ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, ενώ επικουρικό ρόλο θα έχουν οι Ντανίλο Άντζουσιτς και Λευτέρης Μποχωρίδης. Παράλληλα, εκτός είναι και ο γκαρντ Βασίλης Καζαμίας, ο οποίος έχει οστικό οίδημα στο γόνατο και βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας.