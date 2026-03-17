Η Παρτίζαν έκανε ένα απίθανο δεύτερο ημίχρονο (50-27), επέστρεψε από το -16 και κέρδισε την Ντουμπάι με 88-74 στο Βελιγράδι για την εξ' αναβολής αναμέτρηση της 30ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η Παρτίζαν (11-20) υποδέχθηκε την Ντουμπάι (16-15) στο Βελιγράδι για το εξ' αναβολής παιχνίδι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague και πήρε την νίκη με 88-74 ,επιβεβαιώνοντας την καλή της κατάσταση, αν και «αναγκάστηκε» να επιστρέψει από το -16. Η Ντουμπάι μπήκε πολύ καλύτερα στο παρκέ παίρνοντας τα ηνία από νωρίς, καθώς σε όλο το πρώτο ημίχρονο ήταν κυριαρχική. Στο δεύτερο μέρος η Παρτίζαν έπαιξε τρομακτική άμυνα, έκανε επιμέρους σκορ 25-10 στην τρίτη περίοδο και στην τέταρτη άντεξε στην πίεση παίρνοντας και διαφορά στο τέλος.

Πρωταγωνιστές των γηπεδούχων ήταν οι Κάρλικ Τζόουνς (23π. 5ασ.) και Σέικ Μίλτον (13π.), ενώ για την Ντουμπάι ξεχώρισαν οι Μφιόντου Καμπενγκέλε (13π.) και Τζάναν Μούσα (10π.).

Για την 32η αγωνιστική που ακολουθεί, η Παρτίζαν θα ταξιδέψει στο Παρίσι για να αντιμετωπίσει την Παρί (19/03, 21:45), ενώ η Ντουμπάι θα πάει στο Μόναχο για να παίξει με την Μπάγερν (19/03, 21:30).

Με 5/10 τρίποντα και επιθετική πολυφωνία μπροστά στο ημίχρονο η Ντουμπάι

Oι φιλοξενούμενοι πάτησαν συγκεντρωμένοι παρκέ και στο 2' προηγήθηκαν με 0-6, αναγκάζοντας τον Γιοάν Πεναρόγια να καλέσει τάιμ άουτ. Η Παρτίζαν έκανε ένα μικρό σερί 4-0 μειώνοντας σε 4-6 όμως η Ντουμπάι είχε πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού από νωρίς και με τους Ράιτ (5π.) και Καμπενγκέλε (6π.), ανέβασαν την διαφορά στο +8 (11-19). Ο Καλάθης περνώντας στο παρκέ μοίρασε μια ασίστ, σκόραρε ένα λέι απ και μείωσε σε 18-21, «ξυπνώντας» και τον κόσμο στις κερκίδες. Η Ντουμπάι στο κλείσιμο της περιόδου έκανε ένα 5-0 και πέρασε ξανά με +8 (18-26).

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, η ομάδα από τα ΗΑΕ βρήκε το πρώτο της διψήφιο προβάδισμα (18-28) με ζευγάρι βολών του Ράιτ. Ο ρυθμός ήταν κακός σε σχέση με την πρώτη περίοδο, ωστόσο η Ντουμπάι βρέθηκε στο +11 (23-34) με καλάθι του Άντερσον, παρότι οι Σέρβοι είχαν μειώσει σε 23-28 νωρίτερα με τρίποντο του Μίλτον. Η ομάδα του Γιούρι Γκόλεματς σούταρε εξαιρετικά (13/24 εντός πεδιάς) και με τρίποντο του Μπέικον εκτόξευσε την διαφορά στο +16 (29-45). Η Παρτίζαν έκανε την αντεπίθεσή της πριν το ημίχρονο (19') μειώνοντας στο -9 (38-47) με τρίποντο του Οσετκόφσκι και λέι απ του Τζόουνς.

Με καταπληκτική άμυνα και Κάρλικ Τζόουνς πήρε την νίκη η Παρτίζαν

Η Παρτίζαν ξεκίνησε «αλλαγμένη» το δεύτερο ημίχρονο. Είχε μεγαλύτερη διάθεση στην άμυνα, ενώ στην επίθεσή της είχε 3/3 τρίποντα και συνολικά 11-0 σερί, περνώντας μπροστά στο σκορ με 49-47. Ο Μούσα με τρίποντο έβαλε την ομάδα του ξανά μπροστά με 51-52 όμως ο ίδιος έκανε λάθος στην επόμενη κατοχή και έδωσε στον Τζόουνς ένα εύκολο καλάθι για το 53-52 στο 26'. Η ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια παίζοντας τρομακτική άμυνα στην τρίτη περίοδο, πήρε και για πρώτη φορά στην βραδιά προβάδισμα +6 (59-53) με καλάθι του Μπράουν, πριν από το τέλος του δεκαλέπτου.

O Πρέπελιτς με 5 συνεχόμενους πόντους στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου και ένα κάρφωμα του Καμπενγκέλε, η Ντουμπάι ανέτρεψε την κατάσταση και πέρασε ξανά μπροστά με 63-64, κάνοντας σερί 7-0 στο πρώτο τρίλεπτο της περιόδου. Οι δυο ομάδας πήγαιναν χέρι-χέρι (68-68) στα μέσα της περιόδου, μέχρι το σημείο όπου η Παρτίζαν θυμήθηκε την καλή της άμυνα και με 8-0 σερί πήρε αέρα +8 (76-68) με τρίποντο του Κάρλικ Τζόουνς. Οι γηπεδούχοι μάλιστα έστειλαν την διαφορά και πάνω από τους 10 (83-72), ένα λεπτό πριν από το τέλος με τρίποντο του Μπράουν, που ουσιαστικά «τελείωσε» την Ντουμπάι.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 38-47, 63-57, 88-74

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