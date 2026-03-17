Φασούλα: «Περιμένουμε τον επόμενο όμιλο για να περάσουμε στο Ευρωμπάσκετ Γυναικών»

Η Μαριέλλα Φασούλα μετά την νίκη της Εθνικής επί της Δανίας με 99-77 δήλωσε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, μεταξύ άλλων, πως η Εθνική πλέον περιμένει τον επόμενο όμιλο για να περάσει στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027.

Η Εθνική πήρε μια άνετη νίκη με 99-77 έναντι της Δανίας στην Θεσσαλονίκη και προκρίθηκε στην επόμενη φάση των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027, με την Μαριέλλα Φασούλα μετά το τέλος του παιχνιδιού σε δηλώσεις της να αναφέρεται στην νίκη, την αναμονή για τον επόμενο όμιλο αλλά και στον κόσμο που ήταν «ο έκτος παίκτης».

Αναλυτικά οι δηλώσεις της Μαριέλλας Φσούλα:

«Παίξαμε για εμάς και για τον κόσμο μας, που ήταν ο έκτος παίκτης μας. Είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά είχαμε την έδρα μας και σπουδαία στήριξη, φτάνοντας στο αποτέλεσμα που θέλαμε. Ήταν φανταστικό το γεμάτο γήπεδο, ο κόσμος ήταν στο πλευρό μας και η νίκη ήρθε και χάρη σε αυτόν. Περιμένουμε, πλέον, τον επόμενο όμιλο και τις αντιπάλους μας, για να περάσουμε στο Ευρωμπάσκετ Γυναικών».