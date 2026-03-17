Σπανού: «Να διεκδικήσουμε την παρουσία μας σε ακόμα ένα Eurobasket»

Η Άρτεμις Σπανού στις δηλώσεις της μετά την επικράτηση της Εθνικής κόντρα στη Δανία στη σημασία της πρόκρισης και στον επόμενο στόχο της Ελλάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της:

«Προερχόμασταν από ένα κακό παιχνίδι στην Κροατία, ήταν δύο παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσουμε, δείξαμε τον πραγματικό μας εαυτό με τη βοήθεια του κόσμου και πήραμε τα αποτελέσματα για να περάσουμε στην επόμενη φάση των προκριματικών.

Δείξαμε πρώτα στους εαυτούς μας, ότι με αυτό το μπάσκετ μπορούμε να πάμε μπροστά, αποδίδοντας όμορφα και διεκδικώντας κάθε παιχνίδι. Το κάναμε πρώτα για εμάς και ευχαριστούμε τη Θεσσαλονίκη, που μας αγκάλιασε τόσο πολύ και μας έδειξε την αγάπη της.

Πολλά κορίτσια και αγόρια γέμισαν το γήπεδο, γινόμαστε τα επόμενα ινδάλματά τους και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η στήριξη. Περιμένουμε τους αντιπάλους μας, θέλουμε να προετοιμαστούμε, να διορθώσουμε τα λάθη μας και ύστερα θα διεκδικήσουμε την παρουσία σε άλλο ένα Εurobasket».