Πρέκας: «Ήμασταν αποφασισμένοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Θεσσαλονίκη»

Ο Πέτρος Πρέκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Εθνικής κόντρα στη Δανία στάθηκε στην πρόκριση στην επόμενη φάση της Γαλανόλευκης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το βασικότερο είναι, ότι πετύχαμε τον αρχικό μας στόχο, που ήταν να προκριθούμε στην επόμενη φάση των προκριματικών και το καταφέραμε. Έπρεπε να κερδίσουμε στο ματς με τη Δανία, μπήκαμε δυναμικά και ήμασταν αποφασισμένοι για την νίκη. Οι αθλήτριές μας ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν, ήταν πολύ καλές και στις δύο πλευρές του παρκέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά στον κόσμο της Θεσσαλονίκης που μας στήριξε και μας βοήθησε σε αυτή την προσπάθεια. Όλοι γνωρίζουμε, ότι η Θεσσαλονίκη είναι… μπασκετομάνα. Περιμένουμε, πλέον, την κλήρωση για να πάμε στην επόμενη φάση».