Η ΕΟΚ έκλεισε τη Λεωφόρο με νέα καμπάνα στον Παναθηναϊκό!

Ο Ολυμπιακός ζήτησε με επίσημη ανακοίνωσή του να κλείσει η Λεωφόρος και ο αθλητικός δικαστής της ΕΟΚ το έκανε πράξη αποφασίζοντας νέα ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών για τον Παναθηναϊκό.

Ως αιτία αναφέρεται το γεγονός ότι έπεσαν δύο πλαστικά μπουκάλια στο πούλμαν του Ολυμπιακού κατά την αποχώρηση του από τον δρόμο που βρίσκεται παραπλεύρως του γηπέδου του Παναθηναϊκού μετά τον αγώνα… κεκλεισμένων των θυρών που διεξήχθη εκεί πριν 10 μέρες.

Ο Παναθηναϊκός, που δεν είχε τιμωρηθεί σε κανένα παιχνίδι της φετινής αγωνιστικής περιόδου για γεγονότα που συνέβησαν εντός του «Τάφου του Ινδού», τιμωρείται πλέον με δεύτερη ποινή κεκλεισμένων των θυρών μέσα στους τελικούς, χωρίς μάλιστα να έχει συμβεί το παραμικρό επεισόδιο στο γήπεδο!

Οι «πράσινοι» θα εκτίσουν την ποινή είτε σε αγώνα με τον Ολυμπιακό, αν οι «ερυθρόλευκοι» μειώσουν το Σάββατο τη σειρά σε 3-1, είτε στους τελικούς κόντρα στον Αθηναϊκό, στο ένα και μοναδικό παιχνίδι που δύναται να δώσουν εντός έδρας, καθώς το πλεονέκτημα το έχει η ομάδα του Βύρωνα.

Η απόφαση του αθλητικού δικαστή αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

«Περί τις 17.20 της 7.3.2026, όταν δόθηκε εντολή από τον υπεύθυνο της οικείας Αστυνομικής Δύναμης στη φιλοξενούμενη ομάδα να εξέλθει από τις αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστό γήπεδο ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ) και να κατευθυνθεί προς το πούλμαν, περίπου 150 οπαδοί της εγκαλουμένης γηπεδούχου ομάδας, που επιτέθηκαν λεκτικώς και προπηλάκιζαν την αποστολή της φιλοξενούμενης ομάδας, κατευθύνθηκαν προς το πούλμαν, στο οποίο, αφότου η αποστολή της φιλοξενούμενης ομάδας επιβιβάσθηκε κανονικώς και αφότου έκλεισαν οι θύρες του, ακολούθως, ενεργώντας από κοινού, εκσφενδόνισαν δύο μπουκάλια νερό προς την εμπρόσθια πλευρά του οχήματος (πούλμαν), καθώς και μία καρέκλα, που έλαβαν από παρακείμενο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (cafe), με αποτέλεσμα η Αστυνομία (ΟΠΚΕ) να προβεί σε περιορισμένη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και, ακολούθως, οι αυτοί ως άνω οπαδοί της εγκαλούμενης γηπεδούχου ομάδας να απομακρυνθούν από το σημείο και, κατ’ επέκταση, το ως άνω πούλμαν να αποχωρήσει με ασφάλεια, χωρίς να λάβει χώρα, στο πλαίσιο αυτό, οιοσδήποτε τραυματισμός ή πρόκληση υλικών ζημιών».