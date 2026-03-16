Άρης Betsson: Χωρίς Τζόουνς και Πουλιανίτη ξεκίνησε η προετοιμασία για Καρδίτσα

Χωρίς τους Μπράις Τζόουνς και Στέλιο Πουλιανίτη ξεκίνησε την προετοιμασία του ο Άρης Betsson για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Καρδίτσα (21/3, 16:30).

Ο Αμερικανός γκαρντ έχασε δύο προπονήσεις και την προηγούμενη εβδομάδα λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο, αλλά αναμένεται να μπει στην προετοιμασία μέσα στις επόμενες μέρες και δε διαφαίνεται κίνδυνος απουσίας του από τον αγώνα.

Από την πλευρά του ο Έλληνας γκαρντ υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο την περασμένη εβδομάδα και η κατάστασή του εκτιμάται καθημερινά εν όψει του σαββατιάτικου αγώνα, με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς να περιμένει να έχει τουλάχιστον έναν από τους δύο πλέιμεϊκερ στη διάθεσή του.

Παράλληλα, σε στάδιο αποθεραπείας βρίσκεται ο Βασίλης Καζαμίας, ο οποίος έχει οστικό οίδημα στο γόνατο.