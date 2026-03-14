Μετά τους Έντουαρντς και Αντεμπάγιο: Και ο Φλαγκ «έσπασε» ρεκόρ του Μπράιαντ

Ο Κούπερ Φλαγκ ξεπέρασε τον Κόμπε Μπράιαντ και πλέον είναι έκτος στην λίστα με τους εφήβους μετά περισσότερα ματς με 20+ πόντους στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Άντονι Έντουαρντς πέτυχε 41 πόντους στο παιχνίδι των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τους Μέμφις Γκρίζλις και έγινε ξεπέρασε τον Κόμπε Μπράιαντ στην λίστα με τα περισσότερα παιχνίδια με 40+ πόντους πριν τα 25.

Λίγες μέρες μετά, ο Μπαμ Αντεμπάγιο πέτυχε 83 πόντους, δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του ΝΒΑ, αφού ξεπέρασε τους 81 πόντους του Κόμπε Μπράιαντ.

Τώρα ήρθε η ώρα του Κούπερ Φλαγκ να ξεπεράσει τον «Black Mamba». Πιο συγκεκριμένα, πέτυχε 25 πόντους στο ματς των Ντάλας Μάβερικς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και πέρασε τον Μπράιαντ στην λίστα των εφήβων με τα περισσότερα παιχνίδια με 20+ πόντους στην ιστορία του ΝΒΑ.

Πιο συγκεκριμένα, έχει πλέον 25 τέτοια ματς, με τον θρύλο των Λος Άντζελες Λέικερς να είχε πετύχει 24 φορές 20+ πόντους πριν κλείσει τα 20. Μπροστά του ο νεαρός αστέρας έχει ακόμα τους Λούκα Ντόντσιτς (33), Άντονι Έντουαρντς (36), Κέβιν Ντουράντ (44), Καρμέλο Άντονι (49) και Λεμπρόν Τζέιμς (62).