Τι έκανες ρε Αντεμπάγιο; Έβαλε 83 πόντους και ξεπέρασε τον Κόμπι! (vid)

Μια αδιανόητη βραδιά είχε ο Μπαμ Αντεμπάγιο που πλέον βρίσκεται μόνος του στη 2η θέση με τους περισσότερους πόντους σε έναν αγώνα, ξεπερνώντας τον θρυλικό Κόμπι Μπράιαντ.

Ο σέντερ των Μαϊάμι Χιτ στην αναμέτρηση με τους Ουίζαρντς έγραψε ιστορία, αφού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 83 (!) πόντους, διέλυσε τα κοντέρ και ανέβηκε στην 2η θέση των παικτών με τους περισσότερους πόντους σε ένα ματς, πίσω από την... άπιαστη 100αρα του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο έδειξε τις... άγριες διαθέσεις του από το πρώτο δωδεκάλεπτο, όπου σημείωσε 31 πόντους, με τον Έρικ Σποέλστρα να αντιλαμβάνεται ότι θα γραφτεί ιστορία, αφήνοντας τον 29χρονο σέντερ στο παρκέ, παρά την μεγάλη διαφορά που υπήρχε στο σκορ.

Έτσι, ο Αντεμπάγιο πρόσφερε μια μυθική βραδιά στους φιλάθλους των Μαϊάμι Χιτ, που είδαν τον σέντερ της ομάδας τους να σημειώνει 83 πόντους στην άνετη επικράτηση επί των Ουίζαρντς με 150-129.