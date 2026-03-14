Παναθηναϊκός: Ξεκουράζει τον Λεσόρ με ΑΕΚ και τον ετοιμάζει για Ερυθρό Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός θα αποφύγει την υπερφόρτωση του Ματίας Λεσόρ στο πρώτο διάστημα της επιστροφής του και για αυτό δεν προτίθεται σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA να κάνει αλλαγή στον ΕΣΑΚΕ ενόψει της ΑΕΚ.

Μετά από τα 23 λεπτά συμμετοχής κόντρα στη Ζαλγκίρις, κρίθηκε σκόπιμο από το επιτελείο του «τριφυλλιού» να προφυλαχθεί στο αυριανό ματς με την ΑΕΚ και να μην σηκωθεί στη λίστα των 8 ξένων. Κάτι που είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί την επόμενη εβδομάδα και να επανεμφανιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα στον Πανιώνιο.

Στον Παναθηναϊκό έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν κατά γράμμα όλο το χρονοδιάγραμμα και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να αγωνιστεί στον κυριακάτικο αγώνα με την ΑΕΚ, παρότι δεν είναι αδιάφορος βαθμολογικά δεδομένου ότι οι πράσινοι χρειάζονται τη νίκη για να κλειδώσουν τη 2η θέση.

Ωστόσο, κρίνεται ασφαλέστερο να μην υπάρχει επιπλέον φόρτιση, καθώς ήδη πήρε αρκετά λεπτά συμμετοχής με τη Ζαλγκίρις και θα πρέπει να ετοιμαστεί για τον «τελικό» εισόδου στα πλέι οφ με τον Ερυθρό Αστέρα.

Θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι ο Λεσόρ θα μπει στη λίστα των ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα στο παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας με τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα. Κάτι που σημαίνει πως ένας εκ των Χολμς ή Φαρίντ θα είναι εκτός 8άδας ξένων προσωρινά, καθώς οι πράσινοι έχουν δικαίωμα για δύο ακόμα αλλαγές μέχρι τους τελικούς των πλέι οφ.