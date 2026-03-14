Εθνική Γυναικών: Κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία για την επιστροφή στις νίκες

Η Ελλάδα υποδέχεται την Βόρεια Μακεδονία (14/3, 15:30) για την δεύτερη φάση των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027, με την Εθνική να στοχεύει στη νίκη και στην επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Η Εθνική Γυναικών υποδέχεται στο Ιβανώφειο την Βόρεια Μακεδονία, (14/3, 15:30) για την δεύτερη φάση των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027, με την ομάδα του Κώστα Πρέκα να στοχεύει στη νίκη και στην επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα εκτός έδρας από την Κροατία.

Η Ελλάδα με ρεκόρ 2-2 βρίσκετα στην 3η θέση του ομίλου, ενώ η σημερινή αντίπαλος της βρίσκεται στην τελευταία θέση με ρεκόρ 1-3.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Πέτρος Πρέκας, η αρχηγός Άρτεμις Σπανού και οι αθλήτριες Μαριέλλα Φασούλα, Ελεάννα Χριστινάκη και Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου τόνισαν την ανάγκη να αφήσουν πίσω την ήττα στην Κροατία, να μείνουν συγκεντρωμένες και να ζητήσουν τη στήριξη του κόσμου, τονίζοντας ότι οι δύο ομάδες είναι μέσα στις δυνατότητές τους.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου της Εθνικής η Δανία υποδέχεται την Κροατία στις 16:00.