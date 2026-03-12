Μαρκόπουλος: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει επίπεδο» - Τι είπε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Ο Σούλης Μαρκόπουλος μίλησε για τις επενδύσεις στο μπάσκετ στη Θεσσαλονίκης, τους ΠΑΟΚ και Άρη, όπως επίσης και στην πορεία των δύο «αιωνίων» στην Ευρωλίγκα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στο EOK WebRadio ο πολύπειρος προπονητής...

Για το όραμα του ΠΑΟΚ: «Είναι κάτι πάρα πολύ καλό για τον σύλλογο. Ήρθε στη διοίκηση ένας εύρωστος άνθρωπος που έχει δείξει ότι θέλει να επενδύσει στον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι να γίνουν σωστές επιλογές και ο ΠΑΟΚ να φτάσει εκεί που ήταν κάποτε, δηλαδή να γίνει ξανά μία ομάδα επιπέδου Ευρωλίγκας».

Για την ανάπτυξη του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη: «Ο Ηρακλής στη φετινή περίοδο έδειξε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο με συγκριτικά μικρό μπάτζετ. Έχει πάρα πολύ καλή χημεία, είναι μία καλά δομημένη ομάδα. Το θέμα είναι να μπορέσει αυτό που κάνει φέτος να το αποκομίσει και στο μέλλον. Να γίνει μία ομάδα σταθερή και όχι που θα σκέφτεται το πώς θα σωθεί».

Για την τελευταία φάση του Ηρακλής-Παναθηναϊκός: «Καμιά φορά σού βγαίνει το παιχνίδι από μόνο του χωρίς να το σχεδιάσεις. Στην τελευταία φάση ο Παναθηναϊκός έδωσε το δικαίωμα στον Ηρακλή να νικήσει. Ο Μωραΐτης πήγε να ντουμπλάρει τον αντίπαλο ο οποίος είχε βάλει τα τελευταία δύο καλάθια. Άργησαν να μαρκάρουν τον Έντλερ-Ντέιβις και έβαλε το καλάθι, η άμυνα δεν εναρμονίστηκε σε αυτήν τη μορφή».

Για την πορεία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα: «Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλά δομημένη ομάδα. Τα τελευταία χρόνια παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα σε σύνολο αγώνων. Το ότι έτυχε σε κάποια ματς να ήταν σε κακή κατάσταση και με τραυματισμούς δε σημαίνει κάτι. Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα που, ανεξαρτήτου προηγούμενου αγώνα, στον επόμενο αγώνα παίζει σαν Ολυμπιακός, κάνει κτήμα του αυτά που ξέρει. Ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες αναγνωρισμένης αξίας που ίσως δεν έχουν βρει ακόμη την κατάλληλη δομή ώστε να συνδεθούν από την άμυνα στην επίθεση. Το πρόβλημά του είναι ότι στην άμυνα κάπου χωλαίνει. Στο Κύπελλο φάνηκε διαφορετικός. Αν σε κάθε αγώνα δεν είναι έτοιμος να παίζει έτσι, δίνει το δικαίωμα στον αντίπαλο να πιστεύει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι».

Για την κακή αμυντική εικόνα του Παναθηναϊκού: «Πολλά μπορείς να πεις, αυτοί που μπορούν να πουν τα περισσότερα είναι το επιτελείο της ομάδας. Εμείς είμαστε έξω από τα αποδυτήρια, βλέπουμε και κρίνουμε διάφορες φάσεις και στιγμές. Πρέπει να ξέρουμε ότι όσο μεγάλοι και να είναι οι παίκτες, πρέπει να έχουν βοήθειες».

Για το αν υπάρχει πίεση στους δύο «αιωνίους» λόγω της διεξαγωγής του Final-4 στην Αθήνα: «Πάρα πολλοί θέλουν να περάσουν στο Final-4. Στην Αθήνα πιστεύουν ότι θα το πάρουν αν πάνε και οι δύο ομάδες. Η πίεση πάντα υπάρχει και στους δύο για να βρίσκονται κάθε χρόνο εκεί. Έχουν συνηθίσει να παίζουν σε υψηλούς ρυθμούς με υψηλές απαιτήσεις. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο».

Για το αν πιστεύει ότι θα «σπάσει» το «δίπολο» στο πρωτάθλημα από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης: «Πάντα πιστεύουμε ότι κάτι μπορεί να γίνει. Θα έρθει η φθορά του χρόνου για κάθε ομάδα, το θέμα είναι να μπει κι άλλη μία ομάδα στο παιχνίδι της διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Στα play-offs, ανάλογα με το πώς θα βρεθούν οι παίκτες και οι ομάδες, μπορείς να παίξεις το ματς στα ίσια με μια μεγάλη ομάδα. Το θέμα είναι η διάρκεια. Για να πετύχεις πρέπει να έχεις διάρκεια σαν ομάδα. Πρέπει να φτιάξεις μία ομάδα που σε βάθος χρόνου θα φέρει τα αποτελέσματα».

Για το αν ο ίδιος θα επιθυμούσε να προπονούσε αυτήν την περίοδο: «Κάθε περίοδος έχει τα δικά της καλά. Μπορώ να πω πως ναι, γιατί αυτήν τη στιγμή η Θεσσαλονίκη αλλάζει επίπεδο. Ο Άρης, επίσης, με τη νέα διοίκηση τελείωσε όλες τις υποχρεώσεις που είχε και είναι ελεύθερος να φτιάξει μία εύρωστη ομάδα. Έχει ισχυρό κόσμο και δυνατή έδρα. Μπορεί να ξαναγίνει μία ισχυρή ομάδα στην Ευρώπη πάλι, όχι μόνο στην Ελλάδα».

Για το αν το μπάσκετ είναι πλέον καθαρά άθλημα παικτών: «Πάντα ήταν στα χέρια των παικτών, αυτοί αποφασίζουν στο παρκέ. Άλλο το γήπεδο, άλλο το χαρτί. Το θέμα είναι πόσο ικανοί είναι οι παίκτες να εκτελέσουν τα πλάνα. Οι ομάδες έχουν γίνει πιο αθλητικές, έρχονται παίκτες με τρομερά προσόντα και αυτό δίνει δικαίωμα στον καθένα να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Από ‘κει και πέρα, αν μπορείς σαν ομάδα να μην του δώσεις το δικαίωμα να πράττει στο 100%, έχεις κέρδος. Δύσκολα θα γυρίσεις πλέον να πεις πώς θα παίξεις στην άμυνα. Το 80% των επιθέσεων είναι σε ρευστή κατάσταση, είναι fast break καταστάσεις».