Αποχώρησαν τραυματίες οι Καρούζο - Χάρτενσταϊν στην νίκη των Θάντερ

Οι Θάντερ ήταν οι νικητές της ματσάρας απέναντι στους Νικς του Τζέιλεν Μπράνσον με 103-100, τα ξημερώματα της Πέμπτης (05/03), όμως τους έμεινε μια γλυκόπικρη γεύση μετά τους τραυματισμούς των Καρούζο και Χάρτενσταϊν. Η Οκλαχόμα παραμένει πρώτη στην Δύσης με ρεκόρ 49-15.
Πιο συγκεκριμένα ο Μαρκ Ντέιγκνολντ είδε τους Άλεξ Καρούζο και Αϊζάια Χάρτενσταϊν να αποχωρούν τραυματίες από το παρκέ. Ο Γερμανός σέντερ ένιωσε ένα σφίξιμο στην αριστερή γάμπα - έχει απουσιάσει άλλες δύο φορές για τον ίδιο λόγο για 16 ματς- ενώ ο Αμερικανός γκαρντ-φόργουορντ αποκόμισε μια θλάση στο αριστερό ισχίο.
Ο προπονητής των Θάντερ μετά το τέλος του παιχνιδιού δήλωσε: «Απλώς αποχώρησαν από το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Θα αξιολογήσουμε αύριο την κατάστασή τους αλλά από την στιγμή αποχώρησαν, δεν επέστρεψαν».