Αποχώρησαν τραυματίες οι Καρούζο - Χάρτενσταϊν στην νίκη των Θάντερ

Oι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη (103-100) απέναντι στους Νιού Γιορκς Νικς όμως με «πικρή» γεύση, καθώς έχασαν με τραυματισμό τους Άλεξ Καρούζο και Αϊζάια Χάρτενσταϊν.

Οι Θάντερ ήταν οι νικητές της ματσάρας απέναντι στους Νικς του Τζέιλεν Μπράνσον με 103-100, τα ξημερώματα της Πέμπτης (05/03), όμως τους έμεινε μια γλυκόπικρη γεύση μετά τους τραυματισμούς των Καρούζο και Χάρτενσταϊν. Η Οκλαχόμα παραμένει πρώτη στην Δύσης με ρεκόρ 49-15.

Πιο συγκεκριμένα ο Μαρκ Ντέιγκνολντ είδε τους Άλεξ Καρούζο και Αϊζάια Χάρτενσταϊν να αποχωρούν τραυματίες από το παρκέ. Ο Γερμανός σέντερ ένιωσε ένα σφίξιμο στην αριστερή γάμπα - έχει απουσιάσει άλλες δύο φορές για τον ίδιο λόγο για 16 ματς- ενώ ο Αμερικανός γκαρντ-φόργουορντ αποκόμισε μια θλάση στο αριστερό ισχίο.

Ο προπονητής των Θάντερ μετά το τέλος του παιχνιδιού δήλωσε: «Απλώς αποχώρησαν από το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Θα αξιολογήσουμε αύριο την κατάστασή τους αλλά από την στιγμή αποχώρησαν, δεν επέστρεψαν».