Ιτούδης: «Έγινε έκρηξη που σκότωσε γυναίκα 700 μέτρα από το σπίτι μου» (vid)

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για τα όσα έζησε στο Τελ Αβίβ αλλά και στην μεγάλη προσπάθεια που έγινε για να φύγει από εκεί η ομάδα.

Μετά τις επιθέσεις των Ισραήλ και Αμερική στο Ιράν αλλά και τις «απαντήσεις», η Χάποελ Τελ Αβίβ έψαξε τρόπο για να μεταφέρει την ομάδα εκτός χώρας.

Τελικά, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ταξίδεψαν στο Ελάτ και μέσω Τάμπα πέταξαν στην Αθήνα, ενώ τελικό προορισμό έχουν την Σόφια της Βουλγαρίας.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε στο ΣΚΑΙ για τα όσα έζησε στο Τελ Αβιβ και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα για να φύγει.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ταξιδεύουμε για τη Σόφια, όπου εκεί ξεκίνησε η μπασκετική σεζόν για εμάς και ουσιαστικά εκεί θα συνεχίσει. Δεν βλέπω πως μπορούν να επιστρέψουν οι αγώνες στο Ισραήλ. Το ότι καταφέραμε να βγούμε από το Τελ Αβίβ είναι αποτέλεσμα τεράστιας προσπάθειας από την ομάδα. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το προξενείο μας στο Τελ Αβίβ και κατορθώσαμε με μία πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση να φύγουμε για να συνεχίσουμε στον δικό μας τον... μικρόκοσμο του μπάσκετ την δραστηριότητα μας».

Για την κατάσταση στο Ισραήλ: «Δυστυχώς είχα μία πολύ δυσάρεστη εμπειρία καθώς το διαμέρισμά μου βρίσκεται στο κέντρο του Τελ Αβίβ και η ελληνική πρεσβεία είναι κοντά μαζί με δημόσιες υπηρεσίες. Μία πολύ ισχυρή έκρηξη που έγινε και δυστυχώς έχασε τη ζωή της μία γυναίκα συνέβη στα 700 μέτρα από το διαμέρισμα. Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος. Να μην ζήσει κανείς αυτή την αίσθηση. Έπρεπε να φύγω να διανυκτερεύσω σε ξενοδοχείο. Να υπάρξει ειρήνη και αγάπη και να διδάξουμε τις νέες γενιές».