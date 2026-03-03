Τέσσερα μέλη της Φενερμπαχτσέ στο Ντουμπάι - Αναμένεται να επιστρέψουν απόψε στην Τουρκία

Τέσσερα μέλη της Φενερμπαχτσέ έχουν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι και αναμένεται να επιστρέψουν απόψε (3/3) στην Τουρκία.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Αρμάντο Μπέικοτ, ο φυσικοθεραπευτής Τζαϊμέ Καπέλα Μπούζα και ο αθλητικός διευθυντής Ουγκούρ Οζάν Σουλάκ έχουν αποκλειστεί στο Ντουμπάι, ωστόσο αναμένεται να επιστρέψουν απόψε (3/3) στην Τουρκία.

Η Φενερμπαχτσέ είχε βγάλει ενημέρωση για την κατάστασή τους και ο Σουλάκ σε ανάρτησή του έγραψε πως βρίσκονται όλοι μαζί. Μάλιστα, τόνισε πως αν όλα πάνε καλά. και οι τέσσερις θα επιστρέψουν μέχρι το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.

«Είμαστε καλά. Είμαστε όλοι μαζί στην πτήση για να αναχωρήσουμε από το Ντουμπάι και ελπίζουμε να είμαστε στην Κωνσταντινούπολη απόψε. Σας ευχαριστούμε για την στήριξη και τα μηνύματα» ανέφερε στο post του.