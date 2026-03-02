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Ξανά πρώτη η Εθνική, σφραγίζει την πρόκριση το καλοκαίρι - Το πανόραμα του ομίλου

Μπάσκετ
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Η Εθνική επικράτησε στο Μαυροβούνιο και πέρασε ξανά στην πρώτη θέση του ομίλου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έφτασε πλέον στο 3-1 και μετά τη νίκη της Ρουμανίας κόντρα στην Πορτογαλία θα χρειαστεί το «παράθυρο» του καλοκαιριού για να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Υπενθυμίζουμε πως η Εθνική στην επόμενη φάση διασταυρώνεται με τον πρώτο όμιλο και τα ρεκόρ μεταφέρονται.

Αναλυτικά:

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

  • Ελλάδα-Ρουμανία 91-64
  • Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

  • Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76
  • Ρουμανία - Μαυροβούνιο 75-80

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

  • Ελλάδα - Μαυροβούνιο 65-67
  • Πορτογαλία - Ρουμανία 99-82

Αποτελέσματα - 4η αγωνιστική

Κατάταξη

  1. Ελλάδα 3-1
  2. Πορτογαλία 2-2
  3. Μαυροβούνιο 2-2
  4. Ρουμανία 1-3
Ξανά πρώτη η Εθνική, σφραγίζει την πρόκριση το καλοκαίρι - Το πανόραμα του ομίλου