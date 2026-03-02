Ξανά πρώτη η Εθνική, σφραγίζει την πρόκριση το καλοκαίρι - Το πανόραμα του ομίλου

Η Εθνική επικράτησε στο Μαυροβούνιο και πέρασε ξανά στην πρώτη θέση του ομίλου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έφτασε πλέον στο 3-1 και μετά τη νίκη της Ρουμανίας κόντρα στην Πορτογαλία θα χρειαστεί το «παράθυρο» του καλοκαιριού για να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Υπενθυμίζουμε πως η Εθνική στην επόμενη φάση διασταυρώνεται με τον πρώτο όμιλο και τα ρεκόρ μεταφέρονται.

Αναλυτικά:

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ελλάδα-Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76

Ρουμανία - Μαυροβούνιο 75-80

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Ελλάδα - Μαυροβούνιο 65-67

Πορτογαλία - Ρουμανία 99-82

Αποτελέσματα - 4η αγωνιστική

Κατάταξη