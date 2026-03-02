Ξανά πρώτη η Εθνική, σφραγίζει την πρόκριση το καλοκαίρι - Το πανόραμα του ομίλου

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έφτασε πλέον στο 3-1 και μετά τη νίκη της Ρουμανίας κόντρα στην Πορτογαλία θα χρειαστεί το «παράθυρο» του καλοκαιριού για να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Υπενθυμίζουμε πως η Εθνική στην επόμενη φάση διασταυρώνεται με τον πρώτο όμιλο και τα ρεκόρ μεταφέρονται.
Αναλυτικά:
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Ελλάδα-Ρουμανία 91-64
- Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
- Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76
- Ρουμανία - Μαυροβούνιο 75-80
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
- Ελλάδα - Μαυροβούνιο 65-67
- Πορτογαλία - Ρουμανία 99-82
Αποτελέσματα - 4η αγωνιστική
Κατάταξη
- Ελλάδα 3-1
- Πορτογαλία 2-2
- Μαυροβούνιο 2-2
- Ρουμανία 1-3