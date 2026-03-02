Σε ματς με... άρωμα ΝΒΑ η Ρουμανία πήρε τη νίκη απέναντι στην Πορτογαλία (101-96).

Οι Πορτογάλοι ήταν το φαβορί της αναμέτρησης, όμως οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στον Όμιλο που βρίσκεται και η Εθνική Ελλάδας. Έτσι, η Ρουμανία βελτίωσε το ρεκόρ της σε 1-3, με τους ηττημένους να υποχωρούν στο 2-2.

Ο Αμερικανός Ντάρον Ράσελ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς, καθώς έβαλε ένα κρίσιμο τρίποντο στο τελευταίο λεπτό, ενώ συνολικά μέτρησε 29 πόντους και 6 ασίστ. Από τη μεριά του, ο Εμίλ Κάτε είχε 14 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Στην αντίπερα όχθη, ο Τραβάντε Ουίλιαμς «φόρτωσε» ξανά τα αντίπαλα καλάθια (33 πόντοι με 10/19 εντός πεδιάς), όμως ήταν ο... μοιραίος της αναμέτρησης, λόγω ενός λάθος του 19'' πριν από το τέλος.

Τα Δεκάλεπτα: 27-22, 50-53, 76-73, 101-96.