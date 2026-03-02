Ο Βασίλης Τολιόπουλος πήρε το... όπλο του (27π. με 7/13 3π. και 10ασ.) και «καθάρισε» το Μαυροβούνιο: Τεράστιο διπλό - αντίδραση της Εθνικής στην Ποντγκόριτσα (79-65) και μεγάλο βήμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Αντίδραση ομάδας, αμυντική «σκληράδα» και... ραψωδία του Τολιόπουλου. Η Εθνική Ελλάδας «σήκωσε κεφάλι» μετά την ήττα στα Λιόσια, πήρε ένα πολύτιμο διπλό στην Ποντγκόριτσα και έβαλε γερές βάσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Η «γαλανόλευκη» ανέβηκε στο 3-1 και άφησε το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία στο 2-2, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Α' Φάσης.

Φυσικά, το ματς στο "Moraca Sports Center" θα γραφτεί ως μια... βραδιά καριέρας του Βασίλη Τολιόπουλου. Ο «Μπίλι» έκανε... οργιαστική εμφάνιση από το ξεκίνημα, «μίλησε» -και- στην 4η περίοδο, ολοκληρώνοντας τελικά το ματς με double - double και ασύλληπτα νούμερα: 27 πόντοι, 10 ασίστ και 5 ριμπάουντ σε 30' στο παρκέ. Μάλιστα, ο γκαρντ του Παναθηναϊκού Aktor είχε 7/13 τρίποντα.

Από εκεί και πέρα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε καλή δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ (8 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα), ο Ντίνος Μήτογλου είχε 5 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Δημήτρης Μωραΐτης μέτρησε 3/5 τρίποντα (9π.). Two-way εμφάνιση για ακόμα ένα βράδυ από τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου (5 πόντοι, 4 ριμπάουντ).

Πρώτοι σκόρερ των ηττημένων ήταν οι Ιγκόρ Ντρόμπνιακ (14π.) και Ντίνο Ράντοντσιτς (13π.), όμως η ομάδα του κόουτς Ζάκελι δεν μπορούσε να απειλήσει την αποφασισμένη «γαλανόλευκη».

Ο Τολιόπουλος «έφτιαξε» το «γαλανόλευκο» προβάδισμα

Ο Βασίλης Σπανούλης ξεκίνησε το παιχνίδι με δύο χειριστές (Μωραΐτης και Τολιόπουλος μαζί στο παρκέ) και ο ασύλληπτος ρυθμός του «Τολιό» (10π. με 2/2 2π. και 2/2 3π.) έδωσε το «πάνω χέρι» στη «γαλανόλευκη». Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν μετά το time out (16-17 στο 8'), όμως η Ελλάδα διατήρησε τον έλεγχο, χάρη στις κερδισμένες αμυντικές «μάχες» του Κώστα Αντετοκούνμπο (18-22 στο 10').

«Διαστημικός» ο «Τολιό», κυρίαρχη η Ελλάδα

Οι παίκτες του "Kill Bill" ήταν αποτελεσματικοί αμυντικά, μάζευαν τα ριμπάουντ και έπαιρναν σκορ από το δίδυμο Καλαϊτζάκης - Τολιόπουλος. Έτσι, έφτασαν για πρώτη φορά στο +10 στα μισά της 2ης περιόδου (23-33 στο 15'). Παράλληλα, ο «Τολιό»... οργίαζε και μετρώντας πια 19 πόντους (7/8 εντός πεδιάς με 5/5 τρίποντα) οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» στο +14 (25-39 στο 17'). Το small ball λειτουργούσε περίφημα, η Ελλάδα είχε εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και το 3π. του Μωραΐτη την έστειλε στο +16 (28-44 στο 18'). Σε εκείνο το σημείο οι Μαυροβούνιοι βρήκαν ένα 7-0 για το 35-44 του ημιχρόνου. Να σημειώσουμε πως στο Α' μέρος ο... διαστημικός Τολιόπουλος είχε 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Βρήκε... ζωή και επέστρεψε από το -17 το Μαυροβούνιο

Το «αμυντικό φίλτρο» επέστρεψε στη... θέση του στις αρχές της επανάληψης, η «γαλανόλευκη» συνέχισε να κυκλοφορεί καλά τη μπάλα και ένα γρήγορο 8-0 επανέφερε το ευρύ ελληνικό προβάδισμα (35-52 στο 24' δια χειρός Νίκου Χουγκάζ). Τότε, όμως, ήρθε νέο «μπλακ άουτ», που αυτή τη φορά είχε μεγαλύτερη διάρκεια και «πλήγωσε» την Ελλάδα. Σε εκείνο το σημείο, το Μαυροβούνιο, που ήταν με την πλάτη στον τοίχο, βρήκε... ανάσα με δυο τρίποντα του Τζόρτζε Γιοβάνοβιτς (43-53 στο 27'). Μάλιστα, η διαφορά πήγε ξανά σε μονοψήφια τιμή (45-53) και ο Σπανούλης κάλεσε time out, αφού η ομάδα του «πλήρωνε» ακριβά ένα κακό διάστημά της και τα πολλά άστοχα τρίποντα. Το μομέντουμ, πάντως, ήταν ξεκάθαρα υπέρ των γηπεδούχων, με την ελληνική second unit να μην έχει λύσεις. Οι Ντρόμπνιακ (47-53 στο 28') και Γιοβάνοβιτς (51-55 στο 29') μείωσαν κι άλλο από τη γραμμή των βολών και το σύνολο του Αντρέι Ζάκελι έμεινε «ζωντανό» σε ένα παιχνίδι με τρομερά σκαμπανεβάσματα (53-57 στο 30').

Σπουδαίο διπλό η Ελλάδα - Εμφάνιση καριέρας ο Τολιόπουλος

Ο Τολιόπουλος γύρισε στο παρκέ και με ένα μεγάλο τρίποντο «έγραψε» το 53-60 (32'), ενώ λίγο αργότερα έδωσε το «πάρε - βάλε» στον πολύτιμο Αντετοκούνμπο (53-62 στο 33'). Ο Ζάκελι πήρε time out, αλλά η ελληνική άμυνα είχε «σφίξει» ξανά. Έτσι, μετά το νέο κλέψιμο του Αντετοκούνμπο, ο Τολιόπουλος έδωσε την 9η ασίστ του και ο Μήτρου - Λονγκ επανέφερε τη διψήφια απόσταση (53-64 στο 34'). Οι γηπεδούχοι τα είχαν... χαμένα και η ραψωδία του «Τολιό» δεν είχε τέλος: ένα ακόμα τρίποντο (7ο) και 53-67 στο 35'. Από εκεί και έπειτα το... νερό είχε μπει στο αυλάκι και οι διεθνείς έπρεπε να διαχειριστούν αυτή τη φορά σωστά το μεγάλο προβάδισμά τους. Το κλέψιμο του Μήτρου - Λονγκ έφερε εκ νέου παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο, ο Τολιόπουλος σκόραρε με λέι απ για το 58-71 (37') και η ομάδα του "V-Span" μπόρεσε να... κλειδώσει το πολύτιμο διπλό (65-77 στο 38' με 3π. του Κώστα Παπανικολάου). Ως εκ τούτου, το απαραίτητο και πολύτιμο διπλό ήρθε με σκορ 65-79.

Τα Δεκάλεπτα: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.