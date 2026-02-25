Η Βίρτους ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, άντεξε στην αντεπίθεση της Μπαρτσελόνα (85-80) και παίζει τα ρέστα στην τελική ευθεία για μία θέση στα play in.

Η λογική λέει πως δεν προλαβαίνει, αλλά με τέτοιες νίκες όπως αυτή κόντρα στους Καταλανούς ίσως και να κάνει το... ακατόρθωτο. Η Βίρτους με επιβλητική παρουσία πήρε το ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα, έφτασε στο 13-16 και τράβηξε πίσω την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ στο 17-12.

Το σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς μετά την πρώτη περίοδο κυριάρχησε στο παρκέ, άντεξε στην αντεπίθεση των Καταλανών που γύρισαν διαφορά 12 πόντων στο τέλος και με clutch τον Έντουαρντς πήρε το ματς.

Πέρα από τον Αμερικανό άσο, που είχε 22 πόντους (7/12 διπ.) και τους 4 κομβικούς στο τελευταίο λεπτό, στους 19 σταμάτησε ο Άλεν Σμάιλαγκιτς (5/6 διπ., 2/2 τριπ.). Στους 10 ο Λούκα Βιλντόζα (5/6 δίποντα), που είχε 7 ασίστ και 5 κλεψίματα.

Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα, πρωταγωνιστής ήταν ο Κέβιν Πάντερ με 27 πόντους (5/8 τριπ., 8/8 βολές), με τον Τόκο Σενγκέλια να προσθέτει άλλους 16 (6/7 διπ., 7 ριμπ.). Στους 14 ο Νίκολας Λαπροβίτολα (4/5 διπ., 12 ασ.).

Με ρυθμό από νωρίς η Μπαρτσελόνα σε διψήφια διαφορά

Η Μπαρτσελόνα μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι στο ματς και με τον Πάντερ να κάνει πάρτι στο πρώτο τρίλεπτο με 9 πόντους προηγήθηκε με 7-11 στο 3'. Η ομάδα του Πασκουάλ είχε ρυθμό από την περιφέρεια, με τον Λαπροβίτολα στο 5' να διαμορφώνει το 11-15, αλλά τους Έντουαρντς και Ντιούφ να απαντούν για το 15-16 στο 6'. Λαπροβίτολα και Πάντερ (12π., 3/3 τριπ.) έπιασαν και πάλι δουλειά για να γράψουν το 18-23 στο 8', με τον Σενγκέλια να μπαίνει κι αυτός στην εξίσωση και να στέλνει τους Καταλανούς για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (18-28) στο 10', για να μειώσει σε 19-28 ο Έντουαρντς στο τέλος του δεκαλέπτου.

Ξύπνησε η Βίρτους και με επιμέρους 27-15 γύρισε τούμπα το ματς

Η εντυπωσιακή Μπαρτσελόνα όμως πήγε περίπατο στη δεύτερη περίοδο, με τον Βιλντόζα με 4 σερί πόντους να μειώνει σε 24-30 στο 13' και την ιταλική αντεπίθεση να ξεκινάει. Ο Πάντερ (14π.) στο 15' έδωσε προς στιγμήν ανάσα στους φιλοξενούμενους, με τους Σμάιλαγκιτς και Ντιαρά να μαζεύουν άμεσα τη διαφορά και να γράφουν στο 16' το 34-37. Ο Βιλντόζα στο 18' διαμόρφωσε το 39-41, με τον Ντιούφ να ισοφαρίζει σε 41-41 και τον Έντουαρντς να δίνει το πρώτο προβάδισμα στη Βίρτους με 43-41 στο 19'. Η ομάδα του Ιβάνοβοτς μάλιστα πήρε και διαφορά 4 πόντων (47-43), με τους Ιταλούς να έχουν επιμέρους 27-15 στο δεκάλεπτο.

Επιθετικό πρόβλημα η Μπαρτσελόνα, εντυπωσιακοί οι Ιταλοί στο +11

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησε, με τους Τζάλοου και Σμάιλαγκιτς (15π.) να πηγαίνουν τη Βίρτους για πρώτη φορά στους 7 (52-45), με τον Ντιούφ στο 23' να πηγαίνει την ομάδα του Ιβάνοβιτς στο +10 (56-46). Ο Τζάλοου στο 24' έκανε το 58-46, με την Μπαρτσελόνα να ψάχνει απεγνωσμένα λύσεις, με τον Πάντερ να βγαίνει μπροστά, να παίρνει πρωτοβουλίες και τους Καταλανούς να μαζεύουν άμεσα τη διαφορά, μειώνοντας σε 60-54 στο 27'. Η Βίρτους ωστόσο είχε απάντηση στην αντεπίθεση της Μπαρτσελόνα και με σερί 6-0 πήγαν και πάλι τη διαφορά στους 12 (66-54) με τον Σμάιλαγκιτς (17π.). Ο Έντουαρντς πήρε το πορτοφόλι του Σενγκέλια κι έκανε στον αιφνιδιασμό το 68-54 στο 29', με τον Λαπροβίτολα με τρίποντο να διαμορφώνει το 68-57 του δεκαλέπτου.

Kράτησε μέχρι το τέλος η Βίρτους και πήρε μεγάλη νίκη

Ο Σατοράνσκι με τρίποντο στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου έδωσε ανάσα στην Μπαρτσελόνα για το 70-62, με τον Νιανγκ με τρομερό κάρφωμα στο 32' να απαντά για το 72-62. Η ομάδα του Πασκουάλ ήταν αναγκασμένη να παίξει τα ρέστα της για να μείνει στο παιχνίδι μέχρι το τέλος και κατάφερε να μειώσει σε 73-66 στο 34' με τον Πάρα, αλλά είδε στη συνέχεια τη Βίρτους να απαντά με σερί 4-0 για το 77-66 στο 36'. Ο Πάντερ (24π., 4/5 τριπ.) με τρίποντο στο 36' μείωσε σε 79-71, με τον Σενγκέλια (14π.) να δίνει μία τελευταία ελπίδα στην Μπαρτσελόνα (79-73). Ο Πάντερ (27π., 5/6 τριπ.) στο 37' με νέο τρίποντο έφερε τους Καταλανούς σε απόσταση βολής (79-76), με τον Σενγκέλια (16π.) στο 38' στον αιφνιδιασμό να κάνει το 79-78. Η Βίρτους ξεκίνησε να κάνει... νερά στην επίθεση και το ένα λάθος πίσω από το άλλο και τον Λαπροβίτολα να ολοκληρώνει στο 39' την ολική ανατροπή για το 79-80. O Σμάιλαγκιτς (18π.) στο 1:35 για το τέλος με 2/3 βολές έκανε το 81-80, με τον Έντουαρντς στα 55" να δίνει αέρα 3 πόντων στη Βίρτους (83-80). Ο Πάντερ αστόχησε σε τρίποντο, με τον Έντουαρντς να τελειώνει στα 10" την υπόθεση νίκη για το 85-80

Τα δεκάλεπτα: 19-28, 47-43, 68-57, 85-80

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