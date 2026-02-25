Το WNBA θέτει ως ορόσημο την 10η Μαρτίου

To WNBA θα πρέπει να έχει θέσει σε ισχύ νέα συλλογική σύμβαση εργασίας (CBA) έως τις 10 Μαρτίου, προκειμένου οι διαπραγματεύσεις με την ένωση παικτριών να μην επηρεάσουν το καλεντάρι της σεζόν του 2026, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Η λίγκα ενημέρωσε σχετικά την ένωση σε τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 50 αθλήτριες.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν αποτελεί αυστηρό «τελεσίγραφο», ωστόσο λειτουργεί ως ορόσημο ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι συζητήσεις και να μην διαταραχθεί μια ιδιαίτερα απαιτητική offseason. Εκτός από την έναρξη της free agency, προγραμματίζεται και draft επέκτασης για τις δύο νέες ομάδες, τις Τορόντο Τέμπο και Πόρτλαντ Φάιρ.

Με βάση το υπάρχον πρόγραμμα, το κολεγιακό draft έχει οριστεί για τις 13 Απριλίου, τα training camps ανοίγουν έξι ημέρες αργότερα και το τζάμπολ της νέας σεζόν είναι προγραμματισμένο για τις 8 Μαΐου.

Την ίδια ώρα, η ένωση παικτριών (Women's National Basketball Players Association) γνωστοποίησε ότι η λίγκα πέτυχε για πρώτη φορά το 2025 τον στόχο εσόδων που ενεργοποιεί μηχανισμό διαμοιρασμού κερδών. Συνολικά 8 εκατομμύρια δολάρια θα διανεμηθούν στις παίκτριες των 13 ομάδων που συμμετείχαν την περασμένη σεζόν.

Κομβικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις παραμένουν ο τρόπος διαμοιρασμού των εσόδων και οι παροχές στέγασης. Η ένωση ζητά ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων (gross revenue), ενώ η λίγκα προσφέρει μερίδιο επί των καθαρών (net revenue), με τις δύο πλευρές να εξακολουθούν να απέχουν σε βασικά σημεία, παρά τις ενδείξεις ότι το σωματείο έχει μετριάσει τη στάση του σε ορισμένα ζητήματα στην τελευταία αντιπρότασή του.