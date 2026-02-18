Έχασε τον Χέις-Ντέιβις και κλείνει παίκτη από την G-League η Χάποελ

Μετά το "ναυάγιο" με τον Χέις-Ντέβις που κατέληξε στον Παναθηναϊκό, η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του πρώην NBEer Κέσλερ Έντουαρντς, ο οποίος αγωνιζόταν στην G League.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ψαχνόταν στην αγορά για έναν φόργουορντ και αφού δεν μπόρεσε να πάρει τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις ο οποίος υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, προχώρησε άμεσα στο plan b.

Ο εκλεκτός των Ισραηλινών είναι ο Κέσλερ Έντουαρντς, με τον 25χρονο άσο ύψους 2,03 μ. να κάνει πολύ καλή σεζόν φέτος στην G League με τους Γκραντ Ράπιντ Γκολντ, μετρώντας 15,1 π., 8,1 ρ., 1,7 ας., 1,5 κλέψιμο και 1 τάπα κατά μ.ο. σε 33 λεπτά συμμετοχής, με 43% στο τρίποντο.

Ο Έντουαρντς έχει στο ενεργητικό του 178 αγώνες στο NBA, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε στους Ντάλας Μάβερικς με 3,6 πόντους μ.ο.

Σύμφωνα με το "Basketnews" ο Αμερικανός φόργουορντ βρίσκεται μία ανάσα από την ομάδα του Τελ Αβίβ.