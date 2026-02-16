Δικαιώθηκε ο Παναθηναϊκός στο ΑΣΕΑΔ: Καθαιρέθηκε ο Λεπενιώτης από ΓΓ του ΕΣΑΚΕ!

Η παρέμβαση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τελείωσε οριστικά τον Νίκο Λεπενιώτη από Γενικό Γραμματέα του ΕΣΑΚΕ καθώς το ΑΣΕΑΔ έκρινε ότι παράγοντας που δυσφημεί το άθλημα μέσω δημόσιων πράξεων εκπίπτει του αξιώματος του.

Μια μικρή δικαστική νίκη, ένας θρίαμβος της νομιμότητας όμως σε ένα άθλημα που περνάει βαθιά κρίση σε θέματα ισονομίας και διαφάνειας. Κάπως έτσι θα μπορούσε κάποιος να περιγράψει την απόφαση του ΕΣΑΚΕ που σε πείσμα όλων των διατάξεων του δικού του πειθαρχικού κανονισμού κρατούσε με νύχια και με δόντια τον παράγοντα του Ολυμπιακού στις τάξεις του ως ΓΓ. Μέχρι που ήρθε το ΑΣΕΑΔ να διατάξει το οριστικό τέλος του και να βάλει στις θέσεις τους όλους.

Κι αυτό αποτελεί ακόμα μία μεγάλη επιβεβαίωση των ρεπορτάζ του SDNA που εδώ και μήνες ανέδειξε την υπόθεση σε όλες τις πτυχές του.

Ο Πειθαρχικός Κανονισμός ΕΣΑΚΕ τιμωρεί όποιον παράγοντα, προπονητή, αθλητή δυσφημεί το άθλημα της καλαθοσφαίρισης μέσω δημοσίων πράξεων και δηλώσεων που μπορούν να υποκινήσουν βία. Περαιτέρω, προβλέπει ότι σε περίπτωση που επιβληθεί ποινή για την εν λόγω πράξη σε παράγοντα, ο οποίος κατέχει αξίωμα στο Προεδρείο του ΕΣΑΚΕ, το πρόσωπο αυτό εκπίπτει του αξιώματος του κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή είναι απλώς διαπιστωτική, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να λάβει την απόφαση χωρίς να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης - καθώς αυτό το έκανε ήδη ο Αθλητικός Δικαστής - και χωρίς να έχει οποιαδήποτε ευχέρεια να κρίνει σχετικά με το αν θα αποφασίσει την έκπτωση.

Εν προκειμένω, ο Νίκος Λεπενιώτης, Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός και μέλος του Προεδρείου του ΕΣΑΚΕ (κατείχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα), είχε τιμωρηθεί με πειθαρχικη ποινή λόγω δυσφημιστικών δημόσιων δηλώσεων κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών του Πρωταθλήματος.

Μόλις η απόφαση τελεσιδίκησε, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έθεσε το ζήτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητώντας την εφαρμογή του κανονισμού περί έκπτωσης από το αξίωμα.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Προεδρείο παρανόμως εισηγήθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευχέρεια - και όχι την υποχρέωση ως όφειλε - να αποφασίσει για το αν το πρόσωπο θα εκπέσει του αξιώματός του και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη μη εφαρμογή της διάταξης!

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ κατά της απίστευτης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ. Και τους διέσυρε όλους ηθικά με την απόφαση που εκδόθηκε.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστησαν υπέρ της διατήρησης της απόφασης ο ΕΣΑΚΕ και… η ΚΑΕ Ολυμπιακός! Η ΚΑΕ που κόπτεται δημοσίως για την εφαρμογή των κανονισμών να τους ξεχνά, όταν πρόκειται για τον άνθρωπό της.

Το ΑΣΕΑΔ, με την απόφαση που εκδόθηκε σήμερα, έκρινε ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν μη νομιμη- καθώς αυτό όφειλε να διαπιστώσει την έκπτωση του Λεπενιώτη από το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα - και προέβη στη διαπιστωτική πράξη της έκπτωσής του.

Ισως τώρα σκαρφιστούν κάτι καινούργιο στον ΕΣΑΚΕ για να διατηρήσουν τον υπερπολύτιμο Νίκο Λεπενιώτη στο ΔΣ.

Μέχρι τότε ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ.