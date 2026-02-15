Παπαγγελάκης: «Τι να πω για αυτό τον κόσμο; Είναι ο έκτος παίκτης»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο Βασίλης Παπαγγελάκης είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τους «πράσινους» οπαδούς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι λόγω του ταξιδιού που είχαμε στην Τουρκία, μετά από ένα ευρωπαϊκό, απαιτητικό ματς. Τα κορίτσια καταφέρανε και ανταποκρίθηκαν στο 100%, καταφέραμε να κάνουμε και ένα ροτέισον που χρειάζεται. Έχουμε έναν αγώνα με τη Νέα Ιωνία μέσα στην εβδομάδα.

Στόχος από την αρχή της χρονιάς να είμαστε στην πρώτη θέση. Περιμένουμε να πάρουμε τα καλά επόμενα αποτελέσματα που απομένουν και περιμένουμε από τον Αθηναϊκό ένα στραβοπάτημα για να πάρουμε την πρώτη θέση και το πλεονέκτημα.

Τι να πω για αυτό τον κόσμο; Είναι εξαιρετικός. Πρώτη φορά το ζω εγώ αυτό το πράγμα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικοί από την αρχή σε όλα τα παιχνίδια, εντός, εκτός έδρας. Ήταν εδώ, θα είναι εδώ. Τους ευχαριστούμε πολύ. Είναι η στήριξή μας και είναι ο έκτος παίκτης».