Ζήτησε να γίνει trade ο Κουμίνγκα - Οι ομάδες που ενδιαφέρονται και η καλοκαιρινή επαφή των Λέικερς

Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα ζήτησε να γίνει trade από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και μερικές ομάδες έχουν ξεχωρίσει την περίπτωσή του. Η επαφή των Λος Άντζελες Λέικερς με τους «Πολεμιστές» το καλοκαίρι.

Ο Τζέικ Φίσερ ανέφερε πως οι «Λιμνάνθρωποι» πριν το deadline θέλουν να αποκτήσουν έναν 3-n-D παίκτη και να προσθέσουν και μέγεθος. Έτσι, παρακολουθούν την περίπτωση του Τζόναθαν Κουμίνγκα και δεν αποκλείεται να κινηθούν για την απόκτησή του. Ακόμη, υπογράμμισε πως από το καλοκαίρι οι Λέικερς είχαν... κυκλώσει το όνομά του και είχαν επικοινωνήσει με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Τότε δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη, όμως τώρα είναι πιο πιθανό από ποτέ. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το «ESPN» ο 23χρονος ζήτησε από τους «Πολεμιστές» να παραχωρηθεί μέσω trade, καθώς οι σχέσεις των δύο πλευρών δεν είναι καθόλου καλές πλέον.

Ο Κουμίνγκα ξεκίνησε στα πρώτα 12 ματς των Ουόριορς στη σεζόν και ο Κερ ανέφερε πως είχε «κλειδώσει» μία θέση στη βασική σύνθεση. Ωστόσο, σταδιακά... έπεσε στο rotation και στα τελευταία παιχνίδια έχει αρκετά DNP. Μάλιστα, μία ώρα πριν το μεγάλο ματς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Κουμίνγκα έκανε γνωστό πως δε θα αγωνιστεί λόγω προβλήματος στη μέση, τη στιγμή που ο έμπειρος κόουτς είχε δηλώσει πως ήθελε να τον χρησιμοποιήσει, αφού θα ξεκούραζε τους βασικούς του.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, όλοι στον οργανισμό συμφωνούν πως η καλύτερη λύση είναι να... χωρίσουν τους δρόμους τους οι δύο πλευρές και μένει να φανεί αν τελικά ο Κουμίνγκα θα ντυθεί στα χρυσά και μωβ. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί ακόμα από τους Σακραμέντο Κινγκς και τους Ντάλας Μάβερικς.

Από την πλευρά τους, οι «Πολεμιστές» έχουν ως προτεραιότητα να λάβουν συμβόλαια που λήγουν, καθώς δε θέλουν να «φορτωθούν» μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Ακόμη, είναι έτοιμοι να παραχωρήσουν και πολλαπλά first-round draft picks μαζί με τον Κουμίνγκα, αν βρεθεί ο κατάλληλος παίκτης στην αγορά. Μάλιστα, οι Ουόριορς έχουν έρθει σε επαφές με τους «Βασιλιάδες», αλλά δε θέλουν να «απορροφήσουν» το συμβόλαιο του Μαλίκ Μονκ (τρία χρόνια έναντι 60,4 εκατομμυρίων δολαρίων). Υπογραμμίζεται, όμως, πως αν προστεθεί και ο Κέον Έλις στο deal, τότε ίσως να αλλάξουν τη στάση τους.

Θυμίζουμε πως ο Κουμίνγκα έχει team-option στο συμβόλαιό του για την επόμενη σεζόν έναντι 24,3 εκατομμυρίων δολαρίων.