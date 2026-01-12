«Ενδιαφέρονται για Λαβίν και Μόραντ οι Μπακς»

Σύμφωνα με μέσα από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού οι Μπακς φέρονται να ενδιαφέρονται για τους Ζακ Λαβίν και Τζα Μοράντ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν ενημερώσει τις ομάδες τους ότι αναζητούν τρόπους για να αναβαθμίσουν το ρόστερ γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Με τον Αντετοκούνμπο να έχει δηλώσει πρόσφατα ότι «ποτέ» δεν θα ζητήσει από τους Μπακς ανταλλαγή, ο γενικός διευθυντής των Μιλγουόκι, Τζον Χορστ, μπορεί να ρίξει μια πλατιά γκάμα παικτών που μπορούν να κάνουν την διαφορά.

Δύο παίκτες για τους οποίους φέρεται να ενδιαφέρονται οι Μπακς είναι ο Τζα Μόραντ και ο Ζακ ΛαΒίν. Οι Γκρίζλις φέρονται να είναι ανοιχτοί στο να ανταλλάξουν τον Μόραντ για πρώτη φορά από τότε που τον επέλεξαν, με την ομάδα του Μέμφις να ψάχνει για ένα πακέτο νεαρών παικτών και επιλογές από το ντραφτ σε αντάλλαγμα για τον Μόραντ. Να σημειώσουμε ότι το Μιλγουόκι δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα από τα δύο.

Το Σακραμέντο είναι επίσης ανοιχτό στο να ανταλλάξουν τον Ζακ Λαβίν, ωστόσο δεν είναι σαφές το αντάλλαγμα που ζητούν. Οι Μπακς θα μπορούσε να στείλει κάποιους βραχυπρόθεσμους μισθούς στο Σακραμέντο σε αντάλλαγμα για να αναλάβει τον μισθό του ΛαΒίν ύψους 47,5 εκατομμυρίων δολαρίων αυτή τη σεζόν, συν την οψιόν παικτών του ύψους 48,9 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2026-27.