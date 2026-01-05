Προανήγγειλε Ταϊρίκ Τζόουνς ο Ολυμπιακός (vid)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της προανήγγειλε την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς μέσα σε χριστουγεννιάτικο πνεύμα.

Ο Αμερικανός άσος πριν από λίγο έμεινε κι επίσημα ελεύθερος από τη σερβική ομάδα, που επιβεβαίωσε τη συμφωνία του παίκτη με άλλο σύλλογο, με τους «ερυθρόλευκους» να προαναγγέλουν την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της, μέσα σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, κάνει λόγο για καθυστερημένο δώρο του Άγιου Βασίλη, με τον Αμερικανό άσο να ανακοινώνεται τα επόμενα λεπτά από τους «ερυθρόλευκους».

Η σχετική ανάρτηση: