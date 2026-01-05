Τέλος από την Παρτιζάν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό!

Παρελθόν κι επίσημα από την Παρτιζάν αποτελεί ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό!

Τίτλοι τέλους από τη σερβική ομάδα για τον Αμερικανό άσο, με την Παρτιζάν να επισημοποιεί το διαζύγιο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς και να επιβεβαιώνει τη συμφωνία του παίκτη με τον Ολυμπιακό.

Όπως έκανε γνωστό η σερβική ομάδας, το βράδυ της Κυριακής (4/1) η πλευρά του Αμερικανού άσου με την Παρτιζάν έφτασαν σε συμφωνία για λύση της συνεργασίας, με τους Σέρβους να εισπράττουν αποζημίωση.

Αυτή θα δοθεί από τον ίδιο τον παίκτη, με τον Ολυμπιακό να προσθέτει τα χρήματα στο συμβόλαιο του Ταϊρίκ Τζόουνς, επιβεβαιώνοντας απόλυτα το ρεπορτάζ του SDNA.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Τάιρικ Τζόουνς δεν θα φοράει πλέον τη φανέλα της Παρτιζάν. Μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες το βράδυ, ο παίκτης θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλο σύλλογο, ενώ οι ασπρόμαυροι θα λάβουν την ανάλογη χρηματική αποζημίωση στο όνομα της αποζημίωσης.

Η Παρτιζάν εύχεται στον Ταϊρίκ καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας του και στρέφεται σε άλλες λύσεις στην αγορά μπάσκετ».