Θέλουν να «χτίσουν» δίπλα στον Γιάννη: Οι τέσσερις μεταγραφικοί στόχοι των Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς θέλουν να βελτιώσουν σημαντικά το ρόστερ τους και έχουν ξεχωρίσει τέσσερις παίκτες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες, ωστόσο οι Μιλγουόκι Μπακς θέλουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους και να προσθέσουν ακόμη έναν αστέρα δίπλα του.

Σύμφωνα με τον Σαμ Άμικ του «Athletic», τα «Ελάφια» έχουν ξεχωρίσει τέσσερις παίκτες: Τους Ζακ ΛαΒίν, Μαλίκ Μονκ, Τζέραμι Γκραντ και Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ. Φυσικά, δεν είναι τα μόνα ονόματα στη λίστα τους, αλλά είναι τα πρώτα που έχουν διαρρεύσει.

Μένει να φανεί αν οι Μπακς θα καταφέρουν να φτιάξουν ένα ρόστερ που θα μπορέσει στο τέλος της σεζόν να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και που θα πείσει τον «Greek Freak» να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.