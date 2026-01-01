Πρόβλημα στους Λέικερς: Εκτός για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες ο Τιέρο

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ δε θα έχει στη διάθεσή του τον Αντού Τιέρο για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες.

Ο Αντού Τιέρο θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες με ένα πρόβλημα στο δεξί γόνατο. Πιο συγκεκριμένα, υπέστη θλάση έσω πλάγιου συνδέσμου και θα επανεκτιμηθεί σε περίπου ένα μήνα.

Δεν έγινε γνωστό το πότε τραυματίστηκε ο 21χρονος, καθώς αγωνίστηκε στα τελευταία έξι παιχνίδια των «Λιμνανθρώπων».

Θυμίζουμε πως οι Λέικερς τον επέλεξαν με το pick νούμερο 36 στο draft και φέτος σε 15 ματς και 5,8 λεπτά στο παρκέ έχει κατά μέσο όρο 1,3 πόντους, 1,2 ριμπάουντ, 0,3 ασίστ, 0,3 κλεψίματα και 0,1 μπλοκ.