Παρελθόν από τους Χοκς ο Εντιαγέ

Ο Έλι Εντιαγέ αποτελεί παρελθόν από τους Ατλάντα Χοκς, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός.

Οι Ατλάντα Χοκς έκαναν γνωστό πως ο Έλι Εντιαγέ θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα. Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τον οργανισμό τον Ιούλιο και πέρασε το πρώτο μισό της σεζόν στην G-League.

Σε εννέα παιχνίδια (βασικός στα επτά) είχε κατά μέσο όρο 8,1 πόντους, 6,9 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 26,2 λεπτά στο παρκέ.

Στις 9 Δεκεμβρίου τραυματίστηκε στον ώμο και τον Ιανουάριο αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να μείνει εκτός μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Σημειώνεται πως και ο Τζέικομπ Τόπιν (two-way παίκτης των Χοκς) προχώρησε σε χειρουργείο και έτσι αποτέλεσε παρελθόν από τους Χοκς, με την ομάδα να υπογράφει τον Μαλίκ Ουίλιαμς στη θέση του.