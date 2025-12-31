Παρελθόν από τους Χοκς ο Εντιαγέ

Οι Ατλάντα Χοκς έκαναν γνωστό πως ο Έλι Εντιαγέ θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα. Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τον οργανισμό τον Ιούλιο και πέρασε το πρώτο μισό της σεζόν στην G-League.
Σε εννέα παιχνίδια (βασικός στα επτά) είχε κατά μέσο όρο 8,1 πόντους, 6,9 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 26,2 λεπτά στο παρκέ.
Στις 9 Δεκεμβρίου τραυματίστηκε στον ώμο και τον Ιανουάριο αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να μείνει εκτός μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.
Σημειώνεται πως και ο Τζέικομπ Τόπιν (two-way παίκτης των Χοκς) προχώρησε σε χειρουργείο και έτσι αποτέλεσε παρελθόν από τους Χοκς, με την ομάδα να υπογράφει τον Μαλίκ Ουίλιαμς στη θέση του.
We have requested waivers on two-way forward Eli Ndiaye.— Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 31, 2025