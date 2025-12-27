Ράις για Τζόουνς: «Πρέπει να φύγει από την Παρτιζάν - Πώς θα κυκλοφορεί στην πόλη;»

Ο Ταϊρίς Ράις μίλησε για την ένταση του Ταϊρίκ Τζόουνς με τους οπαδούς της Παρτιζάν τονίζοντας πως ο παίκτης πρέπει να αποχωρήσει από την σερβική ομάδα.

Η κατάσταση στην Παρτιζάν παραμένει... τραγική και η σερβική ομάδα γνώρισε βαριά ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Euroleague. Οι οπαδοί «έβραζαν» μετά από το νέο αρνητικό αποτέλεσμα και αποδοκίμασαν τους παίκτες.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και λίγο έλειψε να έρθει στα χέρια. Σε ένα βίντεο φαίνεται πως μιλάει έντονα με τους φιλάθλους, τους οποίους μάλιστα προκάλεσε να έρθουν κοντά του.

Ο Ταϊρίς Ράις σχολίασε αυτό το γεγονός με μία ανάρτηση στο Χ και έγραψε: «Πρέπει να φύγει από εκεί. Ξεχάστε τα ματς, πώς θα κυκλοφορήσει στην πόλη με τόση ένταση; Αρκεί να είναι σε ένα εστιατόριο και ένας οπαδός να το παρατραβήξει».