Ράις για Τζόουνς: «Πρέπει να φύγει από την Παρτιζάν - Πώς θα κυκλοφορεί στην πόλη;»

Η κατάσταση στην Παρτιζάν παραμένει... τραγική και η σερβική ομάδα γνώρισε βαριά ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Euroleague. Οι οπαδοί «έβραζαν» μετά από το νέο αρνητικό αποτέλεσμα και αποδοκίμασαν τους παίκτες.
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και λίγο έλειψε να έρθει στα χέρια. Σε ένα βίντεο φαίνεται πως μιλάει έντονα με τους φιλάθλους, τους οποίους μάλιστα προκάλεσε να έρθουν κοντά του.
Ο Ταϊρίς Ράις σχολίασε αυτό το γεγονός με μία ανάρτηση στο Χ και έγραψε: «Πρέπει να φύγει από εκεί. Ξεχάστε τα ματς, πώς θα κυκλοφορήσει στην πόλη με τόση ένταση; Αρκεί να είναι σε ένα εστιατόριο και ένας οπαδός να το παρατραβήξει».
They have to get him out of there man. Forget the games, how is he going to move around the city with that much tension? All it takes is for him to be at a restaurant and a fan takes it too far. https://t.co/4tMyaYVXjz— Tyrese Rice (@ReseRice4) December 26, 2025