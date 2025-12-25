«Ανοιχτοί» στο να παραχωρήσουν τον Σέξτον οι Χόρνετς

Οι Σάρλοτ Χόρνετς ελπίζουν να βρεθούν στα play-in και είναι «ανοιχτοί» στο ενδεχόμενο να παραχωρήσουν τον Κόλιν Σέξτον.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς θέλουν να βρεθούν στα play-offs μετά από 9 χρόνια, μέσω των play-in. Έτσι, σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ του «The Stein Line» ο οργανισμός είναι θετικός στο ενδεχόμενο να παραχωρήσει τον Κόλιν Σέξτον, ώστε να βελτιώσει συνολικά το ρόστερ του.

Σε 21 ματς φέτος μετράει 15,5 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ. Παρά τα καλά του νούμερα, η ομάδα αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες και έτσι είναι «ανοιχτή» στο να τον παραχωρήσει για να αποκτήσει νεότερους παίκτες ή drafts, χωρίς να χάσει τις ελπίδες της για συμμετοχή στην post-season.