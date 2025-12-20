Οι Σίξερς χάλασαν την γιορτή των Νικς

Οι Νικς στο πρώτο τους εντός έδρας παιχνίδι μετά την κατάκτηση του NBA Cup, δεν γιόρτασαν με το κοινό τους όπως θα ήθελαν αφού οι Σίξερς πήραν μεγάλο διπλό, επικρατώντας με 116-107.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπο, με τις δύο ομάδες να έχουν κοντινή απόσταση στο σκορ σε όλη τη διάρκεια, με τους Νεοϋορκέζους να κλείνουν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα δύο πόντων (58-57).

Στο δεύτερο μέρος, όμως οι Σίξερς παρουσιάστηκαν πιο σοβαροί, είχαν σε δαιμονιώδη κατάσταση τον Ταϊρίς Μάξι και τον Βι Τζέι Έτζκομπ και έφυγαν από τη Νέα Υόρκη με ένα μεγάλο διπλό.

Ο Μάξι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 2 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Έτζκομπ είχε 25 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Για τους Νικς ξεχώρισε ο Ρόμπινσον με 21 πόντους και 16 ριμπάουντ.

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