Η φλόγα έχει χαθεί…

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση: Ο Ολυμπιακός κατέρρευσε για τρίτο σερί παιχνίδι, ο προβληματισμός μεγαλώνει και η σπίθα στα μάτια των παικτών έχει πάει περίπατο…

Την περασμένη εβδομάδα γράψαμε πως ο Ολυμπιακός έπρεπε άμεσα να σηκώσει κεφάλι. Η διπλή - εβδομάδα με τα δυο εντός έδρας παιχνίδια ήταν ιδανική –αλλά όχι εύκολη - για ένα «ερυθρόλευκο» restart που θα επαναφέρει τα χαμόγελα και κυρίως την ηρεμία σε όλο τον οργανισμό. Μάταια…

Τι είδαμε στο ΣΕΦ; Copy paste 3ης περιόδου Βαρκελώνης στο 4ο δεκάλεπτο του φαληρικού γηπέδου, κατάρρευση… Παίκτες ανέτοιμοι πνευματικά να αντιμετωπίσουν μια πυραυλοκίνητη ομάδα όταν βρει ρυθμό. Οι Πειραιώτες γνώριζαν πολύ καλά τα ατού και τα πλεονεκτήματα της ισπανικής ομάδας, τα οποία για τρία δεκάλεπτα είχαν «διαβάσει» πολύ καλά, αλλά στα τελευταία 10’ τα ξέχασαν.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήθελαν να βγάλουν αντίδραση μετά τις δυο συνεχόμενες ήττες από Ερυθρό και Μπαρτσελόνα, έπαιξαν με ένταση, ωστόσο εμφάνισαν ξανά αμυντικές αδυναμίες επιτρέποντας στις «νυχτερίδες» να βρουν ρυθμό από νωρίς.

Η 4η περίοδος αποτυπώνει πλήρως την εικόνα του Ολυμπιακού όλη την χρονιά. Οι «ερυθρόλευκοι» με το που είδαν την Βαλένθια να βρίσκει ρυθμό και να παίρνει το μομέντουμ του ματς, αντί να βγάλουν τσαγανό και να ανεβάσουν την ένταση τους, «εξαφανίστηκαν» από το γήπεδο. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση.

Οι παίκτες του Μαρτίνεθ «έτρεξαν» 15-0 σερί μετατρέποντας το 82-75 σε 82-90 μέσα σε περίπου 3’. Σε αυτό το διάστημα προηγήθηκαν 0/3τρ. (Δυο του Βεζένκοφ και ένα του Φουρνιέ), τρία λάθη και 4 φάουλ, ενώ από το 33’ μέχρι 38΄ ο Ολυμπιακός σκόραρε μόλις 4π. από την γραμμή των βολών.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε εκείνο το διάστημα (στο 36’) αντικατέστησε τον Ντόντα Χολ με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τον Σέρβο σέντερ να έχει εμφανέστατο πλεονέκτημα στην ρακέτα. Η μπάλα δεν πέρασε ούτε μια φορά στον ψηλό του Ολυμπιακού, με την ομάδα να έχει και αργές επιστροφές στην άμυνα της, την ώρα που η Βαλένθια σκόραρε 28 πόντους σε transition καταστάσεις.

Η ομάδα του Λιμανιού με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο της φημιζόταν για τις αμυντικές της επιδόσεις, ωστόσο την φετινή σεζόν δεν αποδεικνύεται. Οι Πειραιώτες έχουν δεχθεί στα τελευταία τρία ματς της Ευρωλίγκας πάνω από 90 πόντους, ενώ και στο ελληνικό πρωτάθλημα δέχθηκαν 93 πόντους από την ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Είναι ενδεικτικό, μάλιστα, πως οι τρεις συνεχόμενες ήττες του Ολυμπιακού έχουν προέλθει από αντιπάλους, οι οποίοι σούταραν στα όρια του 50% από το τρίποντο.

Η εικόνα της ομάδας δεν θυμίζει σε τίποτα τον Ολυμπιακό καμιάς χρονιάς. Οι παίκτες παίζουν με την ψυχολογία στο ναδίρ και οτιδήποτε εξελίσσεται «στραβά» μέσα στο παιχνίδι παίρνει άσχημη τροπή. Η φλόγα στα μάτια των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει χαθεί και άπαντες πρέπει να κοιταχθούν στον καθρέφτη και να γυρίσουν το χαρτί πριν να είναι αργά.

Ο προβληματισμός είναι ο μεγαλύτερος από ποτέ τα τελευταία χρόνια και η πίεση έχει φτάσει στα ύψη. Το παιχνίδι της Παρασκευής κόντρα την Βίλερμπάν είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» να πάρουν μια νίκη που θα τους φτιάξει αρχικά την ψυχολογία προκειμένου να κοιτάξουν μπροστά.