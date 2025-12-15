Σάκοτα: «Σημαντικό πως έχουμε εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου, όμως δεν θα παρατήσουμε το παιχνίδι με τη Ζολνόκι»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με την Ζολνόκι τόνισε πως είναι σημαντικό ότι η ΑΕΚ εξασφάλισε την πρώτη θέση του ομίλου σημειώνοντας ότι δεν θα παρατήσουν το παιχνίδι με την Ουγγρική ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ολοκληρώνονται αύριο οι υποχρεώσεις μας στον πρώτο γύρο του BCL. Eχουμε εξασφαλίσει την πρώτη θέση και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τις τελευταίες έξι ημέρες, παίξαμε τρία ματς έχοντας πολλές απουσίες, με το ένα να κρίνεται στην παράταση και τα άλλα δύο να είναι κόντρα σε δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ευκαιρία, λοιπόν, να μοιράσουμε το χρόνο και να ξεκουράσουμε τους καλύτερους παίκτες, πηγαίνοντας, πάντως, με τη νοοτροπία να παίξουμε δυνατά και να κερδίσουμε, κι ας είναι το ματς βαθμολογικά αδιάφορο. Δεν θα το παρατήσουμε.

Η Σολνόκι έδειξε στοιχεία καλού μπάσκετ στο πρώτο ματς και θα δείξουμε την απαιτούμενη σοβαρότητα ώστε να παίξουμε όσο καλύτερα».